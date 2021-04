Trenčiansky hrad je po uvoľnení opatrení opäť prístupný verejnosti: Prví prekvapení návštevníci!

Obľúbený hrad je opäť otvorený pre návštevníkov. V piatok ráno sa pre verejnosť po štyroch mesiacoch otvorili brány Trenčianskeho hradu.

Okrem tradičných priestorov môžu na hrad prísť i novou vstupnou bránou na južnom opevnení. Prvými návštevníkmi, ktorí cez ňu prešli, boli mladomanželia Lenka a Peter z Trenčína. Tí sa tak stali aj prvými návštevníkmi po uvoľnení opatrení.

Dvojica prezradila, že návšteva hradu nebola ich zámerom, no o to viac si ju užili.prezradil Peter, ktorého spolu s jeho polovičkou privítal zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Tomáš Michalík.

Dvojica ocenila aj lepší prístup k hradu ako od námestia. „Je to lepšie ako do kopca, určite to ocenia aj mamičky s deťmi,“ doplnila nastávajúca mamička Lenka. Radosť z prechádzky po hradbách mali aj ďalší návštevníci. „Je to tu veľmi pekné, tešíme sa z otvorenia južného opevnenia, prekvapilo nás svojou veľkosťou a tým, ako je krásne zrekonštruované. Na Trenčiansky hrad chodíme každý rok, prechádzka históriou a po čerstvom vzduchu je to, čo nás nabíja energiou,“ povedal jeden z prvých návštevníkov.

Záujemcovia a milovníci histórie si môžu pozrieť hrad bez sprievodcov po malom prehliadkovom okruhu, ktorý je rozšírený o prehliadku južného opevnenia. Z prevádzkovo-bezpečnostných dôvodov bola štandardná prehliadková trasa pozmenená obchádzkou cez južné opevnenie. Hrad je pre verejnosť otvorený sedem dní v týždni, od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 19.00 hod.