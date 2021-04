Dočkali sa! Najdlhšiu lanovku Slovenska obnovili po 10 rokoch

Najdlhšia slovenská lanovka, ktorá sa nachádza medzi lyžiarskymi strediskami Drienica a Lysá (okr. Sabinov), roky chátrala. Noví majitelia ju však kompletne zrenovovali a staronová atrakcia je tak od soboty znova k dispozícii pre verejnosť.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Lanovka kedysi slúžila predovšetkým lyžiarom, ktorí smerovali na zjazdovky v nadmorskej výške 1 023 m. Tie však pred desiatimi rokmi odstavili kvôli nedostatku vody na zasnežovanie. Vlani sa však traja podnikatelia pochádzajúci z regiónu rozhodli premávku lanovky i zjazdoviek obnoviť. Stredisko vynovili, pritiahli vodu a mali v pláne uviesť ho do prevádzky 1. januára. Stopol ich však lockdown. Snehu v týchto končinách už niet, ale rozhodli sa sprevádzkovať aspoň kedysi veľmi obľúbenú, takmer 2 kilometre dlhú lanovku.

Zmestia sa aj bicykle

„Začali sme v marci. Najväčší problém bol vybaviť všetky povolenia a vyriešiť obnovu technicky. Všetko sme buď úplne zrenovovali, alebo vymenili. Len motor zo Švédska nás vyšiel na 35-tisíc eur, ťažné lano stálo 150-tisíc. Ak sme však chceli, aby stredisko fungovalo, museli sme to urobiť. Prístupová cesta na Lysú je v dezolátnom stave, navyše je úzka. Bez lanovky by sa lyžiari hore nedostali,“ povedal Stanislav Leššo zo spoločnosti SPORTxLysa. Lanovka bude v prevádzke počas víkendov a ľudia majú už teraz radosť „Z hornej stanice sa môžu vybrať na túry po Čergovskom pohorí, či už pešo, alebo na bicykli, lebo lanovka je uspôsobená aj na ich prevoz. Hore sa môžu občerstviť v hoteli Šport,” uzavrela Kamila Mikolajová zo Ski Lysá. Návštevníci neskrývajú radosť. „Je to paráda, chodievali sme sem už ako malé deti,“ prezradili Ivana (37) a Soňa (30), ktoré sa prišli zviezť medzi prvými.

Lanovka v číslach

Dĺžka jazdy v zime: 13 minút

Dĺžka jazdy v lete: 25 minút (kvôli možnosti naložiť bicykle)

Počet sedačiek: 189

Počet nosných stĺpov: 21

Prepravná kapacita za hodinu: 900 ľudí

Dĺžka lanovky: 1 885 m

Prevýšenie: 388 m

Cenník

Jednosmerná jazda dospelí: 6 €

Jednosmerná jazda deti do 15 rokov: 4 €

Obojsmerná jazda dospelí: 7 €

Obojsmerná jazda deti do 15 rokov: 5 €

Deti do 6 rokov: zdarma L