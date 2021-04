V boji proti pandémii ich nenechali v štichu: Petržalka podala iným samosprávam pomocnú ruku

Bratislavská Petržalka, ktorá vyvinula vlastný elektronický systém skracujúci čas testovania na ochorenie COVID-19, pomohla so zavedením tohto systému aj iným samosprávam, ktoré oň prejavili záujem.

Išlo napríklad o mestskú časť Devínska Nová Ves a obce Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom) a Želovce (okres Veľký Krtíš). Mestskú časť teší, že inšpirovala aj iné samosprávy zefektívniť systém testovania obyvateľov, zároveň ju mrzí, že sa ho nepodarilo aplikovať vo väčšej miere.

"Zo začiatku sme sa snažili pomôcť každému, kto sa ozval, no dostali sme sa do stavu, keď sme nemali kapacity vykonávať technickú podporu iným, čo nás mrzí," uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. V minulosti ich dokonca kontaktovali aj z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v súvislosti s možným využitím systému pre všetky mobilné odberné miesta (MOM). "Predbežne sme súhlasili, ale pravdepodobne z dôvodu vládnej krízy a zmeny na poste ministra zdravotníctva sa proces nedotiahol do konca," poznamenala Halašková.

Potešila ich aj spolupráca a pomoc pri testovaní Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK). "Lekárskej fakulte sme zapožičali kompletné zariadenie na registráciu, zaučili jej testovacie tímy a pomohli pri prvých dvoch testovaniach," doplnila Halašková.

Prvotný systém bol vyvinutý za zhruba osem dní, postupne sa každý týždeň upravoval a vylepšoval o ďalšie funkcie. Čakací čas výrazne skracujú čítačky občianskych preukazov a pasov spolu s automatickou tlačou certifikátov s výsledkami testu. Výsledok testu je možné poslať aj cez SMS. Neskôr bola rozšírená funkcionalita o párovanie mobilného čísla i o tlač potvrdení pre pendlerov.