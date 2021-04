Svitá nám na ďalšie uvoľnenie opatrení? Budaj prezradil detaily, toto sa môže zmeniť

Hodina, od ktorej platí zákaz vychádzania, by sa mala posunúť a prispôsobiť sa letnému času. V rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy to naznačil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO), ktorý si myslí, že už v stredu 28. apríla na rokovaní vlády príde k schváleniu úpravy.

"Osobne by som to posunul aspoň o hodinu," uviedol k súčasnému nastaveniu, keď sa zákaz začína o 20.00 h.

V širšej súvislosti zmien, ktoré by mali upravovať pandémiu, sa Budaj vyjadril, že je veľkým fanúšikom legislatívnej skupiny, ktorá pripravuje pandemický zákon. Upozornil však, že prijatie predpisu, ktorý presne a komplexne nastaví riešenie potrebných opatrení bez nutnosti generálne obmedzovať práva a slobody, je komplikované, o to viac v krátkom čase do vypršania aktuálneho núdzového stavu. "Ak sa to nestihne, svet sa nezrúti, budú sa teda postupne uvoľňovať opatrenia podľa COVID automatu a budeme pružne reagovať na vývoj situácie," uviedol.

Jeho oponent v diskusii, podpredseda Smeru-SD Richard Takáč vníma pandemický zákon ako jednu z možností riešenia. "Vláda však mala k takejto legislatíve pristúpiť skôr," zdôraznil. Zopakoval konštantnú kritiku opozície v oblasti predlžovania núdzového stavu.

Budaj upozornil, že ak by nebol v platnosti núdzový stav, nebolo by možné vyžadovať dodržiavanie opatrení, ktoré zabraňujú šíreniu vírusu. "Nemohli by sa ani kontrolovať hranice," upozornil. Práve možného zavlečenia nových mutácií vírusu sa pri príliš uvoľnenom režime na hraniciach bojí. "Apelujem stále na ministra vnútra, aby sa na hranice kládol veľký dôraz," dodal Budaj.

Minister mieni, že uvoľnenie opatrení od 26. apríla je uvážlivé, zmeny sú podmieňované dodržiavaním pravidiel a boli prekonzultované s odborníkmi. Nemyslí si preto, že v dôsledku otvorenia terás i fitnescentier reálne hrozí zhoršenie pandemickej situácie. Optimizmus mu v tejto súvislosti dodáva aj klesajúci trend hospitalizovaných v nemocniciach a zvyšujúci sa počet zaočkovaných na Slovensku.

Takáč vyčíta zotrvávanie pri systéme celoplošného testovania antigénovými testami, kritizoval i spôsob, ako štát organizuje očkovanie. Poukázal pritom na diskutabilnú distribúciu vakcín. "Sú často tam, kde o ne nie je záujem, a naopak, chýbajú na miestach, kde by ich využili," skonštatoval.

Budaj priznal, že pri organizácii vakcinácie prišlo k chybám, skôr ich však vníma ako chyby jednotlivcov. Upozornil, že situácii nepomohlo ani výrazné "balamutenie" spoločnosti opozíciou, ktorá spochybňovala efekt, ale aj bezpečnosť vakcín. Zdôraznil pritom vyjadrenia a postoje predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

Takáč sa voči týmto obvineniam ohradil, upozornil, že Smer vždy zdôrazňoval dobrovoľný postoj k očkovaniu a nevyhnutnú komplexnosť informácií, ktoré sa vakcinácie týkajú.