Dočkáme sa zverejnenia zmluvy? Výrobca ruskej vakcíny Sputnik V to povedal jasne

Výrobca ruskej vakcíny Sputnik V nenamieta zverejnenie zmluvy uzavretej so Slovenskom.

Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla samotná spoločnosť. Odvoláva sa naň aj minister financií Igor Matovič (OĽANO) vo svojom statuse na sociálnej sieti.

"Nenamietame proti tomu, aby Slovensko zverejnilo zmluvu na Sputnik V. Zmluva so spoločnosťou Pfizer by mala byť takisto zverejnená a porovnaná," uvádza používateľský účet ruskej vakcíny. Poznamenáva zároveň, že na základe údajov priamo z očkovania Maďarsko oznámilo, že Sputnik V dosahuje lepšie výsledky ako Pfizer.

O súhlase so zverejnením hovorí aj šéf rezortu financií. "Práve som dostal link na Twitter Sputnik V, kde ruská strana zverejnila, že nemajú žiadny problém so zverejnením zmluvy uzavretej so Slovenskom. S dôvetkom, že Maďari zverejnili, že zatiaľ najlepšie výsledky majú z očkovania Sputnikom," približuje Matovič. Verí, že aj výrobcovia iných vakcín udelia Slovensku súhlas zverejniť zmluvy, to by bolo podľa neho "úplne fér". "Tým dupľom, že podľa zverejnených informácií sú kontrakty na iné vakcíny pre krajiny výrazne nevýhodnejšie," dodal Matovič.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v piatok (23. 4.) novinárom potvrdil, že zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V zverejní ministerstvo zdravotníctva, aj keby ruská strana so zverejnením nesúhlasila. "Zmluvu zverejníme, ďalšie informácie budú známe po stanovisku ruskej strany," uviedol Lengvarský.

O potrebe zverejnenia zmluvy hovorí prezidentka SR Zuzana Čaputová, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) aj opozícia. Šéfka rezortu justície upozornila, že zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy je podmienkou nadobudnutia jej účinnosti.

Vakcíny Sputnik V sú podľa ministerstva zdravotníctva naďalej v skladoch v Šarišských Michaľanoch. V Maďarsku analyzujú 46 ampuliek tejto vakcíny.