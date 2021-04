Slovensko poslalo domov troch Putinových diplomatov: Zoberú nám Rusi za vyhostenie Sputnik?!

Zostaneme osamotení?! Hoci viaceré krajiny EÚ vyjadrili podporu Česku, ktoré sa pustilo do diplomatickej vojny s Ruskom, k radikálnejšiemu kroku sa ich odhodlalo zatiaľ len zopár.

Babiš sa poďakoval Slovensku za vyhostenie diplomatov: Je to obrovské gesto

Vo štvrtok šéf slovenského kabinetu Eduard Heger (44) oznámil, že z našej krajiny sa musia porúčať tri osoby, o ktorých kompetentní naznačili, že neboli diplomatmi, ale agentmi. Kým naše politické špičky tlieskajú, Moskva sľubuje odvetu, ktorá môže ovplyvniť aj prípadné dodávky vakcíny Sputnik V. Na čo sa máme pripraviť?

Slovensko ako prvá krajina EÚ vyhostila troch ruských diplomatov, ktorí sa majú porúčať do siedmich dní. Jednou z týchto osôb má byť podľa TV JOJ doterajší vrchný pridelenec ruskej ambasády na Slovensku, plukovník Jurij Penkov a ďalší dvaja civilní zamestnanci.

Premiér Eduard Heger tvrdí, že rozhodnutiu o tom, kto pôjde domov, predchádzalo dôkladné vyhodnotenie informácií našich spravodajských služieb. Naša krajina týmto krokom reagovala na udalosti okolo výbuchu muničného skladu vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého majú byť zapletení agenti ruskej vojenskej rozviedky. Tí mali byť podľa rádia Slobodná Európa prítomní aj v Bulharsku v rokoch 2014 a 2015 v čase výbuchov v šiestich tamojších zbrojných skladov.

„V prípade týchto troch príslušníkov diplomatickej misie ide o ľudí, ktorých aktivita bola ďaleko nad rámec toho, čo sú zaužívané pravidlá v medzinárodnom prostredí,“ objasnil minister zahraničia Korčok s tým, že nejde len o gesto prázdnej solidarity s Českom. „Nemôžeme tolerovať niečo, čo vnímame ako riziko a ohrozenie bezpečnostného záujmu a bezpečnosti občanov,“ dodal Korčok.

Na ruskej ambasáde v Bratislave pôsobí 30 ruských diplomatov a ďalších 60 administratívnych príslušníkov. My máme v Rusku 18 diplomatov a podporný personál. „Nemôžme pripustiť, aby agenti tajných služieb, ktorí sa tvária ako diplomati, porušovali zákony krajín, kde pôsobia. To, čo sa stalo v Českej republike, je absolútne neprípustné,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Česi ďakujú, Rusi pripravujú odvetu

Solidaritu s Českom po Slovensku vyjadrili aj Litva, Lotyšsko a Estónsko, odkiaľ tiež poslali domov zamestnancov ruských ambasád. Estónsko a Lotyšsko vyhostia po jednom, Litva dvoch. Našu ústretovosť ocenil aj český premiér Andrej Babiš. „Veľmi ďakujeme. Veľmi si vážim toto obrovské gesto a postoj Slovenskej republiky,“ napísal Babiš na twitteri.

Jeho nadšenie nezdieľa ruská strana. Hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová oznámila, že Moskva je konaním Slovenska hlboko sklamaná a odpoveď na seba nenechá dlho čakať. Predseda výboru pre medzinárodné záležitosti Štátnej dumy Leonid Sluckij označil rozhodnutie slovenskej vlády za provokáciu.

Bratislava podľa jeho slov dobrovoľne vstupuje do vazalského vzťahu s USA. Rozhodnutie vyhostiť troch ruských diplomatov „na znak solidarity so schizofrenickými obvineniami Prahy nie je o nič menším nezmyslom“. „Rusko bude musieť na tieto provokatívne kroky Slovenska zareagovať a som si istý, že rýchlo a adekvátne,“ povedal Sluckij pred novinármi.

Vazali Američanov?

Kým koalícia našla vo vyhostení diplomatov zhodu, z radov opozície zožala skôr kritiku. „Strana Smer-SD odmieta spôsob, ktorý predviedli jednostranne nekriticky orientovaní predseda vlády s ministrom zahraničných vecí a ministrom obrany. Svoju dlhodobo prejavovanú rusofóbiu dnes naplno preukázali,“ skonštatoval podpredseda Juraj Blanár. Predseda strany Robert Fico prevzal rétoriku ruských predstaviteľov a tvrdí, že sa potvrdilo, že slovenská vláda je vláda amerických agentov.

Politológ Grigorij Mesežnikov hovorí, že reakcia Moskvy je taká typicky ruská. „Tak ako predtým aj Českej republike odkázali, že vraj to robí na objednávku, tak teraz aj my sme podľa nich v podstate vazali Spojených štátov. Nepovažujú nás za niekoho, kto by rozhodoval samostatne,“ uviedol Mesežnikov. Údajní ruskí agenti boli prítomní v Bulharsku v rokoch 2014 a 2015 v čase výbuchov v šiestich tamojších zbrojných skladov. Podľa rádia Slobodná Európa to potvrdzujú zistené dáta.

Ako dopadne Sputnik V

V súvislosti s vyhostením sa začína skloňovať aj ďalšia možná ruská odveta. Okrem recipročného kroku môžeme zrejme od Rusov zabudnúť aj na ďalšie dodávky Sputnika. Stále neistý je aj osud 200-tisíc dávok, ktoré už na Slovensko dorazili a loboval za ne priamo v Rusku minister financií Igor Matovič.

„Vakcíny Sputnik V sa aj naďalej nachádzajú v skladoch v Šarišských Michaľanoch, môžeme zároveň potvrdiť, že v Maďarsku sa analyzuje 46 ampuliek vakcíny Sputnik V,“ hovorí hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, ktorá však na otázku ich vrátenia nereagovala. Rusi nám totiž už pred dňami vypovedali zmluvu a žiadali očkovaciu látku vrátiť. Dokonca nám vrátili aj platbu. Oficiálnym dôvodom malo byť neskoré zaplatenie faktúry, neoficiálnym kritika ŠÚKL-u.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v piatok oznámil, že zverejní zmluvu o nákupe Sputnika V, aj keby s tým ruská strana nesúhlasila. Na jej vyjadrenie je však ochotný čakať ešte pár dní. Ak sa nakoniec štát rozhodne očkovanie Sputnikom V spustiť, mal by podľa Lengvarského najprv odkúpiť 200-tisíc vakcín, ktoré sú aktuálne na našich skladoch. Zatiaľ by sa objednávka na vakcíny podľa ministra nezvyšovala, následne sa o prípadnej ďalšej objednávke rozhodne podľa záujmu Slovákov o túto vakcínu.