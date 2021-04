Čo všetko nás čaká od pondelka? 13 dôležitých bodov! Pozrite si veľký prehľad uvoľňovania opatrení

Bude sa nám o niečo ľahšie dýchať. Vláda tento týždeň rozhodla, že vzhľadom na dobrú epidemiologickú situáciu začneme s ďalším uvoľňovaním opatrení.

Koalícia nedala na odborníkov: Veľké zmeny od pondelka! Na tlačovke udrelo do očí aj niečo iné

V nemocniciach bolo k piatku už „len“ 1 641 ľudí s COVID-19 a prvú dávku vakcíny dostalo už milión Slovákov. Nový Čas prináša prehľad toho, ako bude fungovať život na Slovensku už od pondelka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Hlavný hygienik na popud vládnej zostavy povolil otváranie fitnescentier a vonkajších terás reštaurácií. Tieto prevádzky sa pridávajú už k doposiaľ fungujúcim obchodom, službám či kostolom, ktoré začali svoju prevádzku pred týždňom. Slovensko zatiaľ zostáva v bordovej fáze COVID automatu, aj keď sú splnené podmienky na prechod do červenej fázy, ktorá by znamenala výraznejšie uvoľňovanie. Experti z konzília totiž odporúčali ešte týždeň vyčkať na to, aby vyhodnotili zvýšenú mobilitu z predchádzajúceho uvoľnenia a nemuseli sme tak prípadne opäť zatvárať prevádzky.Áno. Po ôsmej večer je možné ísť iba vo výnimočných prípadoch - práca, lekár, prechádzka so psom, nevyhnutná starostlivosť o blízkych.Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva budú podmienky týchto zariadení nastavené podobne ako vlani po prvej vlne korony. Ján Mikas uviedol, že stoly budú musieť byť od seba dva metre a terasy budú musieť mať odokryté dve steny. Zostáva povinnosťou nosiť rúška, pokiaľ nekonzumujeme, keďže v týchto prípadoch sú ľudia medzi sebou na menej ako 5 metrov.Hygienik Mikas tento týždeň uviedol, že áno. „Prax ukázala, že veľmi ťažko nejakým spôsobom limitovať len na členov domácnosti,“ vysvetlil Mikas. Stále je však v platnosti zákaz zhromažďovania, ktorý je nastavený na maximálne šesť ľudí.Epidemiológovia označujú fitnescentrá za pomerne rizikové, preto stanovili možnosť cvičiť v nich maximálne len pre 6 ľudí naraz. Okrem toho platí povinnosť pustiť do prevádzky cvičiacich tak, aby na každého bolo minimálne 15 m² priestoru. Vo fitku pri cvičení nie je povinné nosenie respirátora ani rúška. Potrebné je však mať negatívny test nie starší ako 7 dní.Spúšťa sa regionálny semafor pre školstvo. Ten hovorí, že školy sa otvárajú podľa farby okresu. V bordovej (22 okresov) môžu byť otvorené len škôlky, prvý stupeň ZŠ, 8. a 9. ročník ZŠ a koncový ročník SŠ. V červenej (52 okresov) sa k týmto ročníkom pridáva otvorenie celej základnej školy. V ružovej farbe(5 okresov) je otvorená aj celá stredná škola. Pri prezenčnej výučbe je otvorená aj školská jedáleň a družiny.