Podmienky pre pendlerov sa menia: Diaľkový limit na prekročenie hraníc sa predlžuje

Z tridsať na sto kilometrov sa od pondelka 26. apríla predĺži diaľkový limit pre pendlerov zo susedných štátov.

Po novom sa tiež nebude povinnosť karantény vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý či prechodný pobyt na území susedného štátu do sto kilometrov od otvoreného hraničného priechodu a pracujú na území Slovenska do danej vzdialenosti. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), ktorá upravuje režim na hraniciach. Ako dnes informovala hovorkyňa úradu Daša Račková, účinnosť nadobudne v pondelok 26. apríla od 6:00.

Výnimku z povinnosti absolvovať karanténu budú mať rovnako občania Slovenskej republiky, ktorí žijú na území susedného štátu do sto kilometrov od otvoreného hraničného priechodu. V oboch prípadoch je podľa hovorkyne potrebné mať negatívny výsledok antigénového alebo RT-PCR testu na COVID-19, nie starší ako sedem dní. Podmienky pre pendlerov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenska a pracujú na území susedného štátu, sa nemenia.

Pribudnú tiež niektoré špecifické výnimky z karantény bez potreby negatívneho testu. Týka sa to osôb dôležitých z hľadiska udržania prevádzkyschopnosti prevádzok v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného hospodárstva. Rovnako aj tých, ktoré zabezpečujú veterinárnu starostlivosť pre hospodárske zvieratá, a to po odsúhlasení ministerstvom pôdohospodárstva. Výnimku budú mať aj vlastníci a držitelia zvierat, ktorí sa vyberú na veterinárne vyšetrenie, chirurgický zákrok či liečbu zvieraťa.

Negatívny test nebudú potrebovať ani občania členských štátov Európskej únie a ich rodinní príslušníci, ktorí budú prechádzať Slovenskom do iného štátu Únie. Prejsť však musia bez zastavenia. Povolené je len nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt, celkovo najneskôr do ôsmich hodín od vstupu na územie SR.