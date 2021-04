Výčiny počasia v Ploskom spustošili 4 domy a hospodársku budovu: Aké škody narobilo tornádo!

Na východe vyčíňalo tornádo! Keď Marekovi Kováčovi (44) u Ploského (okr. Košice-okolie) vo štvrtok volal otec, že tornádo pustoší dedinu, spočiatku mu neveril.

Živel mu zničil časť strechy domu, poškodil okná, balkón, vstupnú bránu a zdevastoval pozemok. Časť plechovej strechy hospodárskej budovy tornádo odvialo vyše 40 metrov do lesa.

Tisícové škody počítajú aj jeho susedia. „Vo štvrtok sa k nám dostal studený front, ktorý vytláčal teplý vzduch, a tam sa na ich rozhraní tornádo vytvorilo. Pravdepodobne vzniklo kvôli čulej a rezkej cirkulácii vzduchu,“ prezradila meteorologička Miriam Jarošová.

- O tornáde nás informovali susedia, hneď sme z roboty utekali domov. Keď sme prišli, nevedela som vystúpiť z auta, taká som bola vyklepaná. Dom bol len minulý rok skolaudovaný. Vietor nám zdemoloval strechu, a to ju máme betónovú a dokopy váži minimálne 3 tony. Vyvalila sa aj naša preliezka pre deti,“ dodala Martina so slovami, že na opravu potrebujú minimálne 3-tisíc eur.





Najväčšie škody v obci živel napáchal Marekovi Kováčovi (44). „Máme zničené strechu, balkón, okná, ale aj plot či časť môjho auta. Zdevastovaná zostala aj hospodárska budova, kde chovám býky a sliepky,“ opísal šokovaný Marek. Časti plechovej strechy hospodárskej budovy mu tornádo rozmetalo po okoli. „Jediné šťastie je, že mi plechy nepadli na auto, ktoré som mal odparkované na dvore,“ uľavilo sa mu.

Poškodenú strechu za pomoci rodiny a susedov zatiaľ len provizórne zaplátal a čaká na príchod znalcov z poisťovne. „Dom mám poistený, no celkové škody sú veľké. Dokopy to bude minimálne 8-tisíc eur, a to ešte nebude úplne všetko,“ zhodnotil Marek.