Po príchode na Slovensko sa Grman nestačil diviť: Život vo Fínsku je oveľa slobodnejší

Hokejový obranca Mário Grman (24) momentálne bojuje v reprezentačnom kempe o miestenku na hokejové MS v Lotyšsku. Paradoxne, po prílete domov z Fínska, kde momentálne pôsobí, si musí zvykať na mnohé obmedzenia, ktoré doteraz nepoznal.

Grman vo Fínsku obliekal už druhý rok dres tímu SaiPa, s ktorým však nenaplnil očakávania, pretože mužstvo okupovalo iba spodnú časť tabuľky.

„Sezóna vo Fínsku bola odlišná, asi ako všade inde. Mali sme napríklad povinné prestávky, resp. karanténu, u nás na Slovensku dokonca stopli celú ligu. Navyše, nesplnili sme ani naše nejaké osobné tímové úspechy, ktoré sme si sami nastavili. Ja sám som mal počas roka samé výkyvy ako na húsenkovej dráhe. Lepšie som sa začal cítiť až v závere. Dúfam, že sa to prejaví teraz v reprezentačnom drese. Mám šancu zabojovať o MS, takže záleží to len na mne,“ uviedol Grman.

Momentálne si na Slovensku musí zvykať na všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z aktuálnej pandemickej situácie. Na severe Európy neboli také prísne obmedzenia ako u nás doma. Hoci sa už postupne uvoľňujú, pre športovcov stále platia pravidlá pobytu v bubline.

„Vo Fínsku to bolo jednoznačne voľnejšie, ako je to teraz tu na Slovensku. Žiadne bubliny alebo niečo také sme nemali. V podstate jediné opatrenie, ktoré sme mali, boli zápasy bez divákov. Ale opäť všade to bolo tak. Vo Fínsku sme boli odlišní tým, že všetci hráči sme museli namiesto prilby nosiť tzv. full visor, čiže na hlave som mal stále také akvárium s plexisklom. Bola to určite zmena, ale nebolo to nič hrozné, dalo sa na to zvyknúť. Za nejaký týždeň som to už ani nejako špeciálne nevnímal,“ priznal rodák z Topoľčian.

Po príchode domov sa musel rýchlo preorientovať a zistiť si, čo všetko musí dodržať. „Celkovo život vo Fínsku funguje diametrálne odlišne ako tu na Slovensku. Ja sám som tam nejaké opatrenia alebo nejakú bublinu nepociťoval. Život je tam voľnejší. Pre mňa sú teraz všetky tieto opatrenia jednou veľkou skúškou,“ uzavrel Grman.