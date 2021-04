Sexsymbol Milo Kráľ: Tají novú priateľku? Šibalská odpoveď herca

Charizmatický herec a hudobník Milo Kráľ (45), ktorý aktuálne hviezdi v jojkárskom Novom živote, si svoje súkromie stráži ako oko v hlave.

O svojich vzťahoch verejne nehovorí a hoci sa teší veľkej priazni žien, umelec sa na verejnosti objavuje zväčša bez dámskej spoločnosti. V poslednej dobe si však hneď niekoľkokrát pustil „hubu na špacír“ a vyzerá to tak, že je aktuálne zamilovaný až po uši.

Kráľ zatiaľ stále sedí na tróne bez svojej kráľovnej. Počas rozhovoru v Teleráne, keď predstavil s herečkou Barborou Švidraňovou ich nový singel Love Song, však niečo načrtla už jeho spevácka kolegyňa. „Mila poznám dlho, ale že je taký romantik a že sa tak vie ponoriť do témy lásky, tak to ma milo prekvapilo,“ nadhodila šibalsky.

Na otázku, či je zamilovaný, Kráľ s odpoveďou neváhal: „Tak to už si ja nechám do súkromia, ale myslím, že som sa vyjadril dosť jasne.“ Nový vzťah v živote umelca naznačuje aj jeho vyjadrenie pre Topstar. „Na obzore je vždy niečo, samozrejme. Teraz je to veľmi pekný obzor.“ Nový Čas umelca ohľadom jeho novej známosti kontaktoval, herec však ostal skúpy na slovo. „Ja si ponechám svoje súkromie pre seba, toto nebudem rozvádzať,“ uzavrel s úsmevom.