Český herec Jiří Bartoška: Kvôli pandémii mám depresie

Už dlhšie ako rok bojujeme s pandémiou koronavírusu, ktorá na nás dolieha v plnej sile.

Svoju daň si vyberá aj v umeleckom svete, ktorý do veľkej miery zatvoril dvere pre svojich priaznivcov. Ani herec Jiří Bartoška (74) vôbec nevidí situáciu ružovo. Z pozície prezidenta musel niekoľkokrát posúvať dátum Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary a tiež prišiel o mnoho kšeftov. Celý svet sa mu zatvoril do štyroch stien, a tak umelec prepadol negatívnym pocitom.

Bartoška navonok pôsobí ako elegán, ktorého len tak niečo nezlomí. S tým, čo prišlo, však nerátal ani on. Zrušené nakrúcanie, posúvané projekty, zatvorené štúdiá. Niet sa čo čudovať, že sa herca zmocnila tieseň. „Keď v tom človek rok žije, tak či už chce, alebo nechce, podvedome sa to prejaví,“ zdôveril sa Blesku.

„Nedávno som išiel po Václavskom námestí a padla na mňa depresia. Aké je to všetko prázdne. Naraz sa mi zdalo, že aj tie budovy sú akosi viac špinavé. Je to celé divné.“ Umelec, ktorý je už zaočkovaný proti covidu, verí, že prichádzajúce leto uvoľní väčšinu opatrení a život sa tak vráti do starých koľají.