Robo Jakab o svojej otcovskej role: Nie všetko dokážem

Starostlivý tato! Obľúbený herec Robo Jakab (44) žne nielen pracovné úspechy, ale aj v osobnom živote sa mu darí.

Spolu s manželkou Aničkou Jakab Rakovskou (28) sa im v septembri minulého roka narodila princezná Agnes. Herec najnovšie poodhalil niečo z rodičovského života. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jakab sa ešte vlani stal prvýkrát otcom a až teraz prichádza na to, čo všetko táto rola obnáša. „Nabitý program to je úplne, že máš pocit, že nič nemáš celý deň, ale ten deň ujde. A nejaký voľný večer sa ti začne o nejakej 20.00 alebo o 20.30,“ prezradil v podcaste divadla Astorka s Ankou Šiškovou. No aj napriek tomu, že si toto obdobie veľmi užíva, z jednej veci pri Agnes je zatiaľ nešťastný.

„Napríklad jednu vec, ktorú zatiaľ ja nedokážem s ňou, ale veľmi by som chcel a skúšam to, že ju neviem uspať. Ona si normálne pýta tú mamu, stále pozerá na dvere,“ dodal herec, ktorý dúfa, že aj časom toto zvládne ako nič.