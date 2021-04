Slovenské cesty sa dočkajú veľkoplošnej opravy: Tento kraj dostane najväčšiu časť z 50 miliónov eur

Cesty prvej triedy sú na Slovensku v hroznom stave, objektívne najhoršie sú na tom tie v Banskobystrickom kraji.

Počas pracovnej cesty to pri príležitosti začiatku veľkoplošných opráv ciest prvej triedy v obci Dolný Harmanec povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

"Stav ciest v Banskobystrickom kraji je objektívne najhorší, preto najväčšia časť z tohto prvého balíka 50 miliónov eur ide práve do Banskobystrického kraja," uviedol Doležal. Ako dodal, počas štyroch rokov sa na opravu 600 kilometrov slovenských ciest vynaloží približne 200 miliónov eur. "My však máme 3300 kilometrov ciest prvej triedy, z nich viac ako 50 percent je v nevyhovujúcom stave," pripomenul minister dopravy.

Podľa Doležala by Slovensko bez prostriedkov z Európskej únie cesty nerekonštruovalo, nemodernizovalo a nezvyšovalo by ich pasívnu bezpečnosť. "Nie je normálne, aby Slovenská správa ciest mala investičný rozpočet nula eur. Budem sa zasadzovať na rokovaniach vlády o to, aby sme nastavili dlhodobo udržateľný a systémový nástroj, aby pravidelne išlo do obnovy a údržby ciest minimálne 100 miliónov eur ročne," povedal Doležal.

Slovenská správa ciest (SSC) v tomto roku v rámci veľkoplošných opráv opraví 180 kilometrov ciest za 50 miliónov eur. "Za nami je 30 elektronických aukcií. To znamená 30 vysúťažených úsekov, 23 miliónov eur a 90 kilometrov úprav," uviedla riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová s tým, že ďalších desať úsekov na veľkoplošné opravy sa v súčasnosti súťaží.

V Banskobystrickom kraji v tomto roku opravia cesty za približne 15 miliónov eur, aktuálne je vysúťažených už 12 úsekov s celkovou dĺžkou 45,2 kilometra. Práce na oprave ciest sa už začali na úsekoch ciest I/75 Halič - Lučenec, I/75 Slovenské Kľačany - Závada, I/16 križovatka Lučenec, I/66 Krupina mesto a I/66 Beňuš - Filipovo - Gašparovo, na ďalších úsekoch sa začne pracovať v mesiacoch máj a jún. Ďalšie štyri úseky SSC súťaží v týchto dňoch.