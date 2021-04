Takto reagujú na zmenu dejísk EURA tréner Tarkovič a prezident Kováčik: Logické vyústenie situácie

Slovenskí futbalisti sa na EURO 2020 predstavia vo dvoch dueloch v Petrohrade na štadióne Krestovskij a v jednom v Seville na štadióne La Cartuja.

Tréner slovenskej reprezentácieSlováci mali pôvodne odohrať zápasy E-skupiny proti Poľsku (14. júna) a Švédsku (18. júna) na dublinskom Aviva Stadium, resp. proti Španielsku (23. júna) na štadióne San Mames v Bilbau."Nepovedal by som, že je to očakávané rozhodnutie, ale je logické. UEFA musela brať do úvahy jednak pandemické opatrenia a potom časový harmonogram zápasov jednotlivých skupín.povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.Hlavný stan, ktorý mali mať Slováci v Dubline, sa teda bude sťahovať. "Situáciu nám komplikujú cestovné povinnosti, do Ruska potrebujeme víza a ich vydanie môže trvať až štrnásť dní.Do úvahy však treba brať aj fakt, že rovnako uvažujú aj Poliaci a Švédi a že domáci tím, Fíni a Belgičania, ako účastníci B-skupiny, si už výber základne v tejto lokalite urobili,“ dodal hlavný tréner, ktorý bude členom pracovnej skupiny, ktorá do Ruska pocestuje v najbližšom možnom čase.Celý logistický plán pobytu mužstva na EURO je teraz v procese opätovnej tvorby.či okolí, počas pobytu tam absolvujeme dva zápasy a potom sa presunieme do Španielska. Ale to hovorím bezprostredne po obdržaní informácie o nových dejiskách našich stretnutí na ME, keď je ešte stále veľa premenných v celej pobytovej rovnici," naznačil Tarkovič nutnosť operatívnych riešení.Budúci týždeň idú naši pracovníci do Petrohradu, takže celú tú procedúru absolvujeme úplne od začiatku tak ako to bolo s Dublinom a Bilbaom. Čo sa týka Petrohradu, ako to bude vyzerať cenovo uvidíme až po návšteve. Storno poplatky za Dublin a Bilbao bude kompenzovať UEFA," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik.Všetky vstupenky na zápasy v Bilbau a Dubline UEFA zrušila. Ďalšie informácie o predaji vstupeniek na premiestnené zápasy v Londýne, Petrohrade a Seville budú oznámené na EURO2020.com.na stretnutia v nových mestách.