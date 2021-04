Lengvarský avizuje zmeny v testovacej stratégii: Koniec odberových miest a miesto nich toto?

Mobilné odberové miesta možno od leta zaniknú. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský totiž avizoval zmeny v testovacej stratégii, ktoré budú zároveň prípravou na tretiu vlnu pandémie.

Po novom by sa mal štát sústrediť na masívne PCR testovanie a vyhľadávanie ohnísk nákazy. Práve na lokalizovanie ohnísk by sa podľa Lengvarského mohol použiť systém testovania odpadových vôd. Všetky mobilné odberové miesta majú aktuálne zmluvy platné do 30. júna. „Dovtedy musí prísť rozhodnutie, ako sa bude pokračovať ďalej,“ povedal minister po stretnutí s novinármi. Zároveň potvrdil, že jednou z možností je aj to, že takéto miesta zaniknú.

Do úvahy pripadá testovanie odpadových vôd. Spočívalo by v tom, že sa bude v týchto vodách monitorovať celkový stav vírusu. Pri zvýšení hodnôt je možné trasovaním prísť až do bodu, kde sa nachádza konečná vetva kanalizačného systému. Znamená to vyhľadanie ohniska až na úroveň školy, závodu, či napríklad bytového domu.

Ako uviedla vo štvrtkovej diskusnej relácii televízie Joj Na hrane predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS), od plošného testovania by sa mohlo upustiť v najbližších mesiacoch. Avizovala tiež plány ministra zdravotníctva zamerať sa na testovanie odpadových vôd. Pri ďalšom testovaní sa podľa nej štát plánuje zameriavať na ohniská, školy, firmy či hromadné podujatia. Poslanec NR SR Richard Raši (Hlas-SD) v diskusii doplnil, že aktuálna forma celoplošného a stále povinného testovania je absolútne nevhodná a je to mrhanie peňazí. Súhlasí však s tým, že zmysel má cielené testovanie v ohniskách. S predsedníčkou zdravotníckeho výboru sa zhodli v tom, že súčasná forma testovania nemá opodstatnenie.