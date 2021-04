Janek Ledecký bol označený za najväčšieho dezinformátora v českom šoubiznise: Spevák podnikne právne kroky

Český hudobník Janek Ledecký sa bude právnou cestou brániť označeniu za dezinformátora, za ktorého ho pokladá české Bezpečnostné centrum neziskovej organizácie Európske hodnoty.

V článku zverejnenom na serveri Zoznam Správy organizácia označila speváka a otca lyžiarky Ester Ledeckej za najväčšieho dezinformátora o koronavíruse medzi českými celebritami. "Podávame oznámenie o možnom spáchaní priestupku, ale nebudeme to riešiť žalobou," oznámila ČTK spevákova hovorkyňa Radka K. Martiníková. "Nikdy som nevytváral ani nešíril žiadne dezinformácie. Vyslovil som len svoj názor na niektoré mediálne prezentácie týkajúce sa pandémie a na chaotické, nesystémové, a hlavne nefunkčné opatrenia, ktoré naša vláda prijala a realizovala. Je to moje občianske stanovisko, o ktorom bolo možné viesť diskusiu alebo aj polemiku," napísal pred časom Ledecký v otvorenom liste zaslanom médiám.

Podľa Bezpečnostného centra neziskovej organizácie Európske hodnoty Ledecký počas posledného roka šíril nepravdivé konšpiračné teórie o koronavíruse a stal sa najcitovanejšie českou celebritou medzi českými dezinformačnými webmi. Na ďalšie miesta mimovládna organizácia zaradila Daniela Landu, Ilonu Csákovú, Daniela Hůlku a Báru Basikovú. "V čase, keď podľa prieskumu agentúry STEM z marca 2021 na 40 percent českej populácie verí konšpiráciám o pandémii, považujeme za potrebné na toto nezodpovedné správanie verejne činných osôb, ako je práve pán Ledecký, upozorňovať," uviedla za Európske hodnoty Veronika Víchová.

Ledecký je kritizovaný za príspevky na tému koronavírusu na svojom facebooku, ktoré už zmazal. V nich sa Ledecký podľa zástupcov Európskych hodnôt vyjadroval o pandémii ako o marketingovej kampani farmaceutických firiem, ktoré ľuďom chcú vnútiť najskôr testy a potom aj vakcíny. Spevák tvrdí, že z jeho facebookového príspevku boli vytrhnuté dve vety a prepísané tak, aby ako dezinformácie pôsobili. "Dôvodom, prečo som spomínané príspevky zmazal, nebolo to, že by som sa od nich chcel dištancovať. Dôvodom bolo to, že neprajníci začali vo veľkom napádať na sociálnych sieťach moju rodinu," uviedol.

Európske hodnoty sú česká politická mimovládna nezisková organizácia. Vznikla ako občianske združenie nezávislé na politických stranách. Víziou organizácie je slobodné, bezpečné a prosperujúce Česko v strednej Európe, ktorá je súčasťou transatlantického spoločenstva. Výkonným riaditeľom organizácie je politický komentátor a publicista Jakub Janda. Spôsob práce organizácia pred časom kritizovala skupina vedcov a vysokoškolských pedagógov z Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovej.

Podľa akademikov "štúdie think tanku Európske hodnoty o výhľade vývoja vonkajšieho bezpečnostného prostredia ČR, obsahujú iba katastrofické scenáre, navyše s absurdne vysokými pravdepodobnostnými hodnotami, nie sú odbornou štúdiou, ale prejavom ideológie, ktorá pripravuje pôdu pre radikálne opatrenia odôvodnené ako prevencia proti (neurčitým a neistým ) budúcim hrozbám," napísali vedci.