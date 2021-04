Testovali sme nový ENYAQ iV medzi prvými na Slovensku

Bude nové, plne elektrické SUV od českej značky ŠKODA ďalším bestsellerom? Otestovali sme novinku. A výsledok? ENYAQ iV si doslova zamilujete.

Dizajnový, emocionálny, elektrický a nabitý technológiami – tak sa dá v stručnosti charakterizovať nový model ŠKODA ENYAQ iV. Prvé elektrické SUV značky ŠKODA zavítalo do Bratislavy, preto sme si nemohli nechať ujsť jeho premiéru na cestách. Na celodennú testovaciu jazdu sme dostali variant iV 80 s najsilnejšou batériou (80 kWh) a dojazdom vyše 520 km podľa normy WLTP. Stav nabitia pred jazdou predstavoval 95 %, čo sa rovnalo dojazdu takmer 500 kilometrov. Ani po niekoľkých desiatkach kilometrov v premávke hlavného mesta výrazne neklesal a zodpovedal zhruba realite najazdených kilometrov. Spotrebu pod 20 kWh na sto kilometrov sme dosiahli aj vďaka zapnutému prvému stupňu rekuperácie, ktorý pomáhal brzdiť jedným pedálom a motor teda zároveň po vypustení plynu dobíjal.

Dokonalé pohodlie a štýlový dizajn

Podvozok, ktorý ukrýva batériu a elektromotor poháňajúci zadnú nápravu, nás prekvapil vysokým štandardom pohodlia. Aj keď ide o tzv. zadnokolku, prešmykovania na mokrých cestách sa báť nemusíte. Inteligentné asistenčné systémy sa postarajú o vašu bezpečnosť. Nechýba ani asistent parkovania, výstraha pred kolíziou s cyklistom, automatické dopnutie pásov pri hroziacej havárii či upozornenie pri nechcenom vybočení z jazdných pruhov.

ENYAQ iV je auto, pri ktorom nebudete musieť robiť kompromisy medzi štýlom, pohodlím a bezpečnosťou. Dizajn v znamení bývania nám ponúkol dokonale zladené materiály a farby, ktoré si môžete vybrať podľa vášho vkusu. Hýčkať vás môžu aj kožené poťahy či dekoračné lišty upravené klavírnym lakom. Osobitý štýl dávajú interiéru aj tkané koberce, stredová konzola alebo ambientné osvetlenie. Ergonomické sedačky, bohatý priestor a množstvo rafinovaných odkladacích priestorov nám poskytli pohodlie, vďaka ktorému boli aj dlhšie trasy príjemným zážitkom.

Auto nabité technológiami

Oceňujeme tiež bohatú technologickú výbavu, ktorá zahŕňa bezdrôtovú podporu prepojenia smartfónu s vozidlom cez Apple Carplay alebo Android Auto. Takisto tu nechýbal viacúrovňový 5,3-palcový informačný displej, ktorý zobrazuje najdôležitejšie údaje. Ďalšie informácie premieta cez head-up displej s rozšírenou realitou priamo na čelné sklo vozidla. Infotainment systém má až 13“, je prehľadný a rýchlo sa v ňom zorientujete. Umožňuje nastaviť si také detaily ako farbu a intenzitu ambientného osvetlenia interiéru či napríklad to, kedy sa má váš elektromobil nabíjať, prípadne o koľkej spustí nezávislú klimatizáciu či kúrenie. Ráno či po práci tak môžete vojsť už do vopred vykúreného auta.

Tieto futuristické prvky robia z nového modelu ŠKODA ENYAQ iV skutočne unikátne vozidlo, ktoré je všestranne využiteľné. Vďaka kompaktným vonkajším rozmerom totiž perfektne zapadne do mesta, luxusný a priestranný interiér zasa využijete pri dlhších cestách. No a dlhý dojazd umožňujúci prejsť až 520 kilometrov na jedno nabitie, čo je trasa z Bratislavy do Košíc aj s rezervou, zasa dokazuje, že nový ENYAQ iV je možné využívať nielen na každodenné jazdenie v meste, ale aj na dlhé cesty. Novinku si pritom slovenskí zákazníci môžu objednávať už od konca minulého roka a prvé kusy sa dostanú k zákazníkom už túto jar.