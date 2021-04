Líder skupiny Iné kafe Vratko Rohoň je tak ako ostatní umelci odstrihnutý od práce a už viac ako rok so svojou kapelou nekoncertuje. Fanúšikovia však nemusia mať hlavu v smútku, nakoľko chalani z kapely na nich nezanevreli a prichádzajú s novým CD a DVD z unikátneho koncertu so symfonickým orchestrom. Ten sa uskutočnil v januári minulého roku a pre kapelu to bol splnený sen. Slová speváka hovoria za všetko!