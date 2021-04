Spevák Martin Harich a Celeste Buckingham sa do seba zaľúbili počas talentovej šou SuperStar a pár tvorili dlhé štyri roky. Ich láske však odzvonilo a rozchod znášal mladý spevák skutočne ťažko, o čom svedčila aj pieseň Kam sa to podelo? Dnes je však všetko inak a Martin je už osem rokov šťastný po boku priateľky Patrície. Ako je to však medzi ním a Celeste? Má na ňu spevák ťažké srdce? Jeho odpoveď vás prekvapí!