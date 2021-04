Po rýchlovke s frajerom to prišlo: Žena mala 4-hodinový orgazmus! Pikantné následky trvali celé mesiace

Americká televízia TLC informovala o kurióznom prípade ženy menom Liz.

S partnerom Ericom si dopriali rýchly sex, po ktorom Liz dostala orgazmus. Ten však trval nekonečné štyri hodiny. Hoci žena mentálne aj fyzicky prežívala extázu, prinieslo jej to nejeden problém. ,,Väčšina ľudí, ktorí to nikdy nezažili, si povie, že päťminútový alebo dokonca hodinový orgazmus musia byť skvelý zážitok. Lenže potom sa vám to stane a zmeníte názor. Musela som zavolať svojmu šéfovi a povedať, že neprídem do práce, lebo sa necítim dobre,“ povedala Liz.

Žena sa snažila orgazmus zastaviť všemožnými spôsobmi, vypila červené víno a dala si histaminiká. Obvolala všetkých lekárov, no nakoniec skončila na pohotovosti. Doktor jej podal válium a orgazmus konečne prestal. ,,Nemohla som tomu uveriť a bála som sa, že sa to vráti. Bol to fyzicky, emočne aj psychicky veľmi namáhavý zážitok,“ skonštatovala.

Liz však netušila, že tým sa následky jej rýchlovky s Ericom nekončili. Po superorgazme začala mávať orgazmy niekoľkokrát denne bez intímnej stimulácie. ,,Zozačiatku to bolo len po sexe, ale potom sa to dostala do štádia, že som mohla robiť čokoľvek – pozerať televíziu, kráčať po ulici – a z ničoho nič som dostala orgazmus,“ opísala Američanka.

,,Niekedy som mala až 12 spontánnych orgazmov denne. Potom sa to znížilo na jeden denne, potom prišlo vyvrcholenie každý druhý deň a potom raz za týždeň,“ hovorí Liz. Nakoniec dostala nečakaný orgazmus už „len“ raz za mesiac. ,,Trvalo to asi 4-5 mesiacov, kým sa veci vrátili do normálu,“ uzavrela žena rozprávanie o svojej kurióznej skúsenosti.