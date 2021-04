Pánik s premiérovým gólom v drese Detroitu, spoluhráč Vrána sa blysol štyrmi zásahmi!

Slovenský hokejista Richard Pánik strelil svoj prvý gól za Detroit Red Wings a prispel k domácemu víťazstvu vo štvrtkovom zápase NHL nad Dallasom 7:3.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Pánik skóroval v závere prvej tretiny, keď brankár Anton Chudobin nezachytil vysoký puk, ten mu prepadol a slovenský krídelník ho dorazil do bránky.V drese hostí absolvoval Andrej Sekera 14:25 minúty a na konte mal mínusový bod.Hráči Bostonu natiahli víťaznú sériu na šesť stretnutí, keď zdolali Buffalo 5:1. Gólom a asistenciou k tomu prispeli Brad Marchand a David Pastrňák.Tampa Bay aj s Erikom Černákom vyhrala na svojom ľade nad Columbusom 3:1., jeho Washington uspel s New Yorkom Islanders 1:0 po nájazdoch. Chára strávil na ľade takmer osemnásť minút.Buffalo - Boston 1:5Florida - Carolina 2:4New York Islanders - Washington 0:1 pp a snNew York - Philadelphia 2:3Pittsburgh - New Jersey 5:1Tampa Bay - Columbus 3:1Winnipeg - Toronto 3:5Detroit - Dallas 7:3St. Louis - Colorado 2:4Vancouver - Ottawa 0:3