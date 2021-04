Vysoko kvalitné nórske omega – 3 s vitamínom D spôsobili na Slovensku búrku!

,,Chcete ich tiež vyskúšať zadarmo? “Pýta sa s úsmevom Martin Kozelský, generálny riaditeľ spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals, gigantu v predaji omega – 3.

Je to naozaj Pravda? Rozdávate omega – 3 zadarmo? Bez ďalších záväzkov?

Odpoveď je ÁNO. Chceme prispieť k zdraviu a pohode ľudí a do každej domácnosti ponúkame 30- dňové balenie zadarmo. Týmto spôsobom má každý možnosť vyskúšať naše vysoko kvalitné výrobky. ZÍSKAJTE 30-dňovú vzorku ZDARMA.

Omega – 3 sú bestsellerom!

,,Omega – 3 sme predstavili už pred 15-timi rokmi a dnes je náš produkt OmegaMarine FORTE+ s vitamínom D lídrom na českom a slovenskom trhu,“ dodáva hrdo.

Počas týchto rokov vyskúšali ich výrobky takmer 2 milióny ľudí.

Vyskúšajte nórske omega - 3 ZDARMA.

V tejto ťažkej dobe všetci hľadáme veci, ktoré by nás udržali zdravých. Môže byť náročné rozhodnúť sa, ktorý doplnok stravy zvoliť a ako nám pomôže zostať nad vecou.

Omega – 3 sú obzvlášť dôležité pre zdravie srdca!

Pýtate sa prečo? Jednoducho preto, že pravidelne nejeme dostatok tučných rýb ako je losos, makrela, sleď a podobne. Aby ste získali dostatok super zdravého a dôležitého oleja s omega – 3, ktorý podporuje zdravé srdce, musíte jesť tučné ryby aspoň 2 až 3-krát týždenne. A priznajme si to – iba málokto z nás to robí! Vlastne; my Slováci jeme takmer o 50 % menej rýb než priemerný človek v EU! Vzorka ZADARMO pre vás!

Obohatený o vitamín D na podporu imunitného systému

Okrem toho, že je produkt sám o sebe veľmi zdravý, je OmegaMarine Forte + obohatený o vitamín D vo forme D3 (najúčinnejšia forma) na podporu imunitného systému- čo je dnes nesmierne dôležité. Takže s OmegaMarine Forte + (omega-3 + vitamín D) je o vaše zdravie postarané!

Získajte 30-dňové balenie ZADARMO, doručené priamo do vašej poštovej schránky.

Všetko, čo musíte urobiť, aby ste získali 30-dňové balenie ZADARMO, je KLIKNUTIE SEM. Vyplňte svoje meno a adresu v objednávkovom formulári.

Balíček bude doručený priamo do vašej poštovej schránky a zaplatíte iba poštovné 1, 95 €. Je to iba vzorka - nič viac!

Nechajte OmegaMarine FORTE + zaujať vo vašom srdci zvláštne miesto! KLIKNITE TU pre balenie ZDARMA.

OMEGA – 3 SÚ NAJZDOKUMENTOVANEJŠÍM DOPLNKOM STRAVY NA SVETE – VIAC, NEŽ 10 000 VEDECKÝCH ŠTÚDIÍ POTVRDZUJE ZDRAVOTNÉ VÝHODY A ZDRAVOTNÉ ORGÁNY ODPORÚČAJÚ DENNÉ UŽÍVANIE.