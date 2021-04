Tornádo v Ploskom ničilo, čo mu prišlo do cesty: Pozrite si tú spúšť, domáci majú hlavy v smútku

Poriadne ich vydesilo! Vo štvrtok popoludní poškodilo podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) tornádo strechy štyroch rodinných domov a jednej hospodárskej budovy v obci Ploské (okr. Košice-okolie), v časti Ortáše.

Atmosférický vír poškodil domy na okraji obce smerom na Vtáčkovce. Podľa svedkov trval vzdušný vír niekoľko minút, predtým padať dážď a krúpy. „Zamračilo sa a odrazu taký vír prišiel, že plechy lietali najmenej 30 metrov. Fontánu rozbilo, strechy z jednej, druhej, z tretej strany, hospodársku budovu. Všetko nové, ani nie desaťročné. Je to veľká škoda,“ prezradil majiteľ jedného z poškodených domov Vincent Kováč. Vír prišiel od lesa.

„Škridly zo striech sú poroznášané, porozbíjané, povynášalo to veci na pole aj do lesa. Jeden dom bol kolaudovaný minulý rok. Teraz sa čaká na ‚poisťovákov‘, aby to zdokumentovali, a uvidíme čo ďalej. Živel poškodil aj dom Ľubomíra (59), ktorý v obci žije 20 rokov. „Taký vietor som tu nevidel. Máme len 5-ročnú strechu. Ak bude ďalej pršať, obávam sa, že nám tam naprší,” zhodnotil s tým, že dom nemajú poistený.„Budem si to musieť opraviť svojpomocne,” dodal.

Okolo pol druhej dostal telefonát aj Ľubomírov sused Marek (44). „Volal otec, že vietor zobral strechu. Keď som prišiel, videl som, že zničená je aj naša hospodárska budova, kde máme býkov i sliepky,” opísal Marek. Pri prvom pohľade skoro onemel. „Strechu sme naposledy menili pred 10 rokmi. Časť z nej skončila 20 metrov od domu,” povedal Marek.

Strechu poškodilo aj Pavlovi (31), ktorý sa prisťahoval pred rokom. Na miesto prišiel aj starosta. „Máme dobrovoľný hasičský zbor aj ľudia z dediny sú ochotní pomôcť,“ opísal prvý muž obce František Petro. To, že sa v Ploskom pravdepodobne vyskytlo tornádo, potvrdil SHMÚ s tým, že pri búrke bol pozorovaný lievikovitý oblak. „S vysokou pravdepodobnosťou išlo o tornádo,“ uviedol ústav.