Kritika sa valí z každej strany: Dokedy sa budeme plošne testovať?!

Stalo sa koloritom našich životov. Pre takmer každú činnosť, ktorú vykonávame mimo domova, treba na Slovensku negatívny test na koronavírus.

V čase, keď ešte veľká časť ľudí nie je očkovaná, to mnohí vnímajú ako nutné, no aj odborníci prízvukujú, že nová testovacia stratégia sa zameria na vybrané skupiny. Podľa našich informácií by už mala byť na stole minimálne jej pracovná verzia, no nikto presne nevie, prečo sa jej prerokovanie a prijatie stále odkladá.

Ministerstvo zdravotníctva reaguje zatiaľ pomerne vyhýbavo. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová uviedla, že nová testovacia stratégia by mohla byť hotová ešte pred začiatkom leta. Prečo nie skôr? Podľa šéfky zdravotníckeho výboru a poslankyne SaS Jany Bittó Cigánikovej neexistuje jediný relevantný dôvod, prečo by sa zmena mala ďalej odkladať.

„Či už v pandemickej komisii, či na ministerstve zdravotníctva, vrátane ministra, neviem o nikom, kto by súhlasil so súčasnou stratégiou. Okrem Igora Matoviča,“ uvádza Cigániková. Do kritiky súčasnej testovacej stratégie sa pustil aj bývalý minister zdravotníctva Tomáš Drucker, podľa ktorého by sme mali našu krajinu premenovať na Testoslovensko.

Podobne ako ďalší opoziční politici, je Drucker presvedčený, že dôvodom, prečo ďalej pokračujeme v plošnom antigénovom testovaní, je potreba minúť nakúpené antigénové testy. Podľa Cigánikovej to však nie je pravda, a hoci sama patrí k najväčším kritikom súčasnej testovacej stratégie, reči o potrebe minúť testy sú podľa nej nezmysel. Antigénové testovanie bude mať podľa nej aj naďalej zmysel u zamestnávateľov, v školstve a takisto v ohniskách, teda v regiónoch, kde sa ukáže, že je vírusu viac.

20 miliónov mesačne

Podľa analytika projektu Dáta bez pátosu Ivana Bošňáka je v prvom rade nezmysel hovoriť o novej testovacej stratégii, keď momentálne vlastne žiadnu nemáme. „Nakúpili sme desiatky miliónov antigénových testov a teraz ich rozdávame po 700 mobilných odberových miestach, platíme za to 20 miliónov mesačne a testujeme 2 milióny ľudí týždenne. To nevyzerá ako stratégia,“ myslí si Bošňák.

Zlé je podľa neho aj to, že ľudí, ktorí majú pozitívne antigénové testy, následne neoverujeme ďaleko spoľahlivejšími PCR testami. Keď je pozitívnych napríklad len 574 ľudí, čo je údaj zo stredy, tak validovanie PCR testami by sa podľa neho už určite stíhalo. Ministerstvo zdravotníctva prízvukuje, že testovanie je účinná prevencia. „Faktom zároveň je, že aktuálne sa už nachádzame v inej epidemiologickej situácii ako pred niekoľkými mesiacmi, preto je na mieste prehodnocovanie testovacej stratégie,“ povedala hovorkyňa Eliášová.



Na Slovensku bolo doteraz vykonaných podľa Úradu verejného zdravotníctva SR 29 449 738 antigénových testov. V porovnaní s Českou republikou je to trikrát viac. Slovensko doteraz nakúpilo podľa Správy štátnych hmotných rezerv SR takmer 65 miliónov antigénových testov, za ktoré minulo už takmer 278 miliónov eur. Nedávne prepočty Jany Cigánikovej ukázali, že nájdenie jedného pozitívneho stojí okolo 3 400 €.