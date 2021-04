Milan zo šou Svadba na prvý pohľad: Dusno po návrate k Tereze! Podviedol ženích svoju nevestu?

Markizácka šou Svadba na prvý pohľad vrcholí a účinkujúci postupne na sebe objavujú aj tienisté stránky svojich osobností. Výnimkou nie je ani nevesta Tereza (25), ktorá sa nestačí čudovať, čo sa to z jej polovičky Milana (29) vykľulo.

Spočiatku veľká láska sa zmenila na neistý vzťah plný nedôvery, podozrievaní a zatajovaní. Keďže mladomanželia žijú vzťah na diaľku, ženích sa rozhodol nezáväzne si vyhodiť z kopýtka. Zdanlivo nevinný večer s priateľmi prerástol do bujarej zábavy s dievčatami, ktorá trvala celú noc. Čo sa dialo za hrubými múrmi pražského bytu?!

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Diváci snáď ešte nikdy nevideli viac zamilovaný pár, ako bol práve Milan s Terezou. Ich svadobná noc medzi baldachýnmi a podarená svadobná cesta vyústili do vzájomných sympatií, lenže problémy na seba nenechali dlho čakať. Mladomanželia hľadajú spôsob, ako zladiť svoje súkromné životy. Tereza sa stoj čo stoj drží zubami-nechtami blízko rodičov v dedine Lopej, zatiaľ čo Milan má rozbehnutý biznis v Prahe.

Spoločnú reč našli v dohode, pri ktorej ženích cestuje na päť dní do Prahy a na víkendy sa vracia k svojej milovanej neveste. Diaľkou naštrbený vzťah však bude čeliť ešte ťažšej skúške. Milan sa totiž rozhodne ísť na kolaudáciu bytu k svojmu českému kamarátovi. Hoci si pýta od Terezy jej zvolenie ísť, pri predstave bujarej oslavy ho nemôže nič zastaviť. „To by si skúsila, niečo mi zakazovať. Budeme tam iba my dvaja. A ešte dve baby. Všetkým budem hovoriť, aká si skvelá,“ prisľúbi ženích neveste.

Čo sa dialo v byte?!

Nastajlovaný Milan sa stretne s dvoma českými sexicami a zmizne s nimi vo vchode pražskej bytovky. Zábava naberá na obrátkach a atmosféra na kolaudačke bude čím ďalej tým uvoľnenejšia. Užialená nevesta môže volať ženíchovi, koľko len chce, ten jej nezdvíha. „Ja jej potom zavolám. Ona je teraz na Slovensku, takže máme taký vzťah na diaľku,“ uzavrie a baví sa ďalej. Televízny štáb Novému Času potvrdil, že na párty tiekol alkohol potokom a štvorica sa zabávala až do samého rána.

Čo sa skutočne dialo v byte mimo kamier, zostáva záhadou. Pravdou však je, že tam noc strávili dva páry, ktoré sa pri zábave úplne odviazali a ženích mal k blondínkam možno až príliš blízko. Neveste, čakajúcej na svoju polovičku, ostali len slzy pre plač a posledné zvyšky viery, že ju štramák s českými dračicami v osudnú noc nepodviedol.

Zdroj, ktorý sa pohybuje v Milanovej blízkosti, ale priznal, že ženích pred manželstvom s Terezou viedol bohatý párty život a po troch týždňoch sa „potreboval trochu nadýchnuť. Potreboval okúsiť trochu starej slobody.“ Medzitým Tereza opustí ich hniezdočko lásky a načas sa vráti k rodičom. „Som ani nie že nahnevaná, ale sklamaná. Myslím si, že vždy sa dá nejako ozvať, keď sa človek chce ozvať,“ uvedie ľútostivo.

Skončia v šou?!

Milan sa vráti k svojej manželke, akoby sa nič nestalo, príde však do tichej domácnosti. Nevesta pri jeho návrate nepohne ani brvou. „Boli sme vonku s kamošmi a bolo neskoro, tak už som ti nechcel volať,“ vyrukuje ženích s výhovorkou. Keď však na ňu nič nezaberá, chytí nervy aj on a mrazivá atmosféra preniká do špiku kostí oboch účinkujúcich.

Členovia televízneho štábu neboli pri dvojici na podobné pomery zvyknutí a všetkých za kamerou situácia zaskočila. „Neboli sme si istí, či to tí dvaja neukončia skôr.“ Ako ich vzťah bude pokračovať ďalej, je otázkou budúcnosti, Milan sa však bude musieť poriadne snažiť, aby si svoje správanie vyžehlil.