Petra Vlhová pred novou sezónou nezaháľa: Prípravu som začala aj bez trénera

Meno nového trénera ešte nepovedala. Petra Vlhová vo štvrtok navštívila svojho zamestnávateľa - Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica.

Tam si prevzala z rúk riaditeľa centra Romana Benčíka okrem kytice aj ocenenie, pretožeÚspešná slovenská lyžiarka prezradila, že už s oddychom skončila a začala zarezávať na domácom svahu v Jasnej a takisto aj to, že ju ešte čaká testovanie lyží.Novinárov zaujímalo, ako to teda bude vyzerať s jej realizačným tímom a hlavne, kto bude novým trénerom.

„Zatiaľ sa to rieši. Všetko sa dozviete v pravý čas, ako sme sa rozhodli. Asi takto by som to teraz ukončila, všetko sa rieši.uviedla aktuálna držiteľka krištáľového glóbusu., a to dokonca na snehu. Preto sme začali lyžovať v Jasnej, lebo sú ešte na to podmienky. Chceme využiť priaznivé podmienky. Začíname pomaličky lyžovať a aj sa pripravovať kondične.Čaká nás posledný krok, ktorým budú budúcoročné olympijské hry v Pekingu. Dúfam, že aj tento posledný krok, na ktorom mi veľmi záleží, bude úspešný.Ak nie, to nič.povedala Vlhová. Privítala by voľno ešte ďalší mesiac, ale nemôže si to dovoliť, lebo sa už musí pripravovať na novú sezónu. „Oddychovať budem potom, keď skončím športovú kariéru,“ doplnila s úsmevom.