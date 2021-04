Róberta Hutyru († 77) preslávil útek z ČSSR: Dobrodruhovi na balóne zlyhalo srdce

Svet cyklistiky zasiahla smutná správa! Bývalý československý reprezentant Róbert Hutyra († 77) zomrel nečakane na následky zlyhania srdca. Okrem výkonov v sedle je pamätný najmä jeho mimoriadne riskantný útek do USA v roku 1983 v teplovzdušnom balóne spolu s celou rodinou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii okrem športového talentu mal aj vzdelanie stavebného technika. „Po návrate z emigrácie býval v Luhačoviciach aj s manželkou Jankou. Pred smrťou sa venoval už len svojim koníčkom. Dá sa povedať, že si užíval život na dôchodku. Tešil sa z prírody, okolia a zo svojej rodiny. Bol to pán cyklista. Reprezentoval Československo, no neskôr v roku 1983 emigroval do USA s celou rodinou spôsobom, že odletel s manželkou a s dvoma deťmi balónom,“ povedal Novému Času zdroj blízky rodine Hutyrovcov.

Dva pokusy o útek

Práve vďaka jeho dobrodružnému úteku za železnú oponu do Ameriky sa stal známym po celom svete. Prvý balón sa snažil spolu s manželkou vyrobiť „na kolene“ už v roku 1981. Nakoniec ho však musel spáliť, lebo zistil, že nevyhovoval jeho plánom. Ostrý štart sa podaril až o dva roky neskôr, keď Hutyra vyrobil z látky na nepremokavé plášte do dažďa druhý balón. Kôš bol zospodu spevnený plechom proti guľkám zo zbraní od pohraničnej stráže. Tá na neho našťastie nestrieľala. Hutyra štartoval s manželkou, so 14-ročnou dcérou a s 11-ročným synom z obce Božice a pristál v rakúskom Falkensteine vo vinohrade. So sebou si výprava zobrala dve tašky s vecami, ale na balón pripevnili aj Hutyrov pretekársky bicykel, ktorý slúžil ako kotva. Let trval 55 minút. Z Rakúska sa rodina presunula do USA, kde niekoľkokrát predvádzala svoj odvážny let. Balón skončil v Múzeu Berlínskeho múru ako symbol túžby po slobode.

Zdravotné problémy

Rodina a priatelia spomínajú na Róberta len v dobrom. „Posledné roky mal zdravotné problémy. Bol chorý na srdce a mal defibrilátor. Zomrel vo vojenskej nemocnici. Či je však človek chorý alebo zdravý, smrť každého zaskočí. Mal 77 rokov, nebol až taký starý. Bol to veľmi dobrý chlap. Keď mohol, tak pomohol, keď nemohol, tak určite nikomu nepoškodil,“ dodal osobný priateľ legendy.