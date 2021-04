Chromiak už nedočkavo čaká na svoj debut v zámorí: O jeho kvalitách je presvedčený aj Gáborík

Už si myslel, že má po klubovej sezóne, ale všetko je inak! Hokejový talent a útočník národného tímu do 20 rokov Martin Chromiak (18) dostal zaujímavý telefonát.

Vedenie klubu Los Angeles, ktoré ho vlani draftovalo, mu ponúklo možnosť dokončiť túto sezónu v ich farmárskom tíme Ontario Reign v nižšej lige AHL.Chromiak ešte minulý týždeň absolvoval prípravný kemp hokejovej 20-ky v Piešťanoch, v rámci ktorého odohral aj dva súboje proti rovesníkom Česka. Dokonca strelil aj parádny gól à la Granlund a následne si pobalil veci a odletel do zámoria.s tým, že mi ponúklo možnosť dokončiť ročník na ich farme Ontario Reign v AHL. Neváhal som ani sekundu, je to skvelá možnosť a veľmi sa teším,“ povedal Novému Času už z Kalifornie Martin Chromiak.

Talentovaný útočník sa momentálne nachádza v povinnej týždňovej karanténe. „Absolvoval som testy na letisku a teraz som v izolácii. Môžem však ráno ísť aspoň do posilňovne,“ pokračoval Martin, ktorý tento ročník odohral v Tipos lige v drese Dukly Trenčín, keďže juniorská zámorská liga OHL sa pre pandémiu neuskutočnila. „Som rád, že som si v Dukle mohol vyskúšať seniorský hokej, bola to veľká škola.“ Chromiak by mal stihnúť po karanténe odohrať pár duelov a potom sa uvidí, či sa ešte nepripojí aj do záverečnej prípravy trénera Craiga Ramsayho pred májovým šampionátom v Rige.

Gáborík: Verím, že sa presadí

V organizácii Los Angeles v minulosti pôsobil aj útočník Marián Gáborík, ktorý s klubom vyhral aj Stanley Cup. „Martina poznám, veď pôsobil v Trenčíne a aj sme sa osobne stretli. Pozvánka do AHL je pre neho veľká výzva, verím, že sa tam presadí. Držím mu palce, je to dobrý štart na to, aby sa potom dostal aj do prvého tímu LA a zahral si NHL,“ vyjadril sa na adresu mladíka Chromiaka bývalý skvelý kanonier Gáborík.