Tiborovi belorítky špinili fasádu domu, ohúri vás, čo vymyslel: Toto je jeho 5 hviezdičkový hotel!

Už aj operence majú svoje ubytovacie zariadenie. Tibor Kosec (59) z Hajnáčky (okr. Rimavská Sobota) netúžil po ufúľanej fasáde domu, no zároveň nechcel zničiť príbytky belorítkam.

Prišiel teda s nápadom vyrobiť pre vtáčiky hotel. Ten má 40 hniezd a čaká už len na príchod prvých hostí.

Lastovičky a belorítky si urobili svoje príbytky na Tiborovom (59) dome. „Keď prišli veľké dažde, začalo to stekať a celá fasáda bola zrazu čierna. Mal som ufúľaný celý dom, no mne bolo ľúto len tak strhnúť vtáčie hniezda,“ uviedol Kosec, ktorý sa rozhodol s priateľkou Kristínou Olšiakovou vyrobiť pre operence náhradné ubytovanie. Inšpirovali sa maďarskými webovými stránkami, následne demontovali jeden príbytok vytvorený lastovičkami a podľa toho sa pustili do výroby.

„Použili sme silný textil, cement a piliny. Urobili sme oceľové formy a denne sme vyrobili takých osem hniezd, ktoré museli schnúť zhruba 24 hodín. Sú dosť pevné a to sme chceli aj docieliť, pretože klasické hniezdo môžu zničiť a vyrabovať straky,“ vysvetlil Tibor s tým, že aj otvor do hniezda je špeciálne len pre belorítky a má rozmer 23 – 24 mm.

Štyridsať hniezd umiestnili na kovovú konštrukciu, ktorá je zapustená v zemi do hĺbky 1 meter a má výšku do 4 metrov. „Domčeky sme na konštrukciu, ktorá je aj z drevotriesky, normálne primontovali skrutkami, aby to bolo stabilné a pevné. Do vnútra hniezd sme dali jemné seno, aby mali vtáčatá v hoteli aj zariadenie,“ dodáva.