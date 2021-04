Najväčšiemu zvonu v Dubnici nad Váhom vdýchli nový život: Veriaci zajasajú, 600-kilogramový obor je už na svojom mieste

Ešte začiatkom februára putoval na opravu najväčší z piatich zvonov z veže kostola svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom. Pred 12 rokmi sa v ňom objavila prasklina a prestal sa používať. 600-kilogramový obor smeroval z veže rovno do dielne liptovských majstrov, ktorí mu vdýchli nový život.

Tri z pätice zvonov vznikli odliatím z pôvodných zvonov v roku 1983, keďže podľa vtedajšieho farára spolu neladili. Okrem nich sú vo zvonici ďalšie dva, takmer 200-ročný zvon sv. Florián a 100-ročný zvon Božské srdce. Najmladšiemu, no zároveň najväčšiemu, ktorý pomenovali Panna Mária, pomocnica kresťanov, museli majstri zvonári vdýchnuť nový život. „Nefungoval už v roku 2009, keď som sem nastúpil,“ prezradil vo februári farár Marián Bielik. Ten sa už nevedel dočkať návratu najväčšieho z piatich zvonov na svoje miesto.

„Máme 24. mája sviatok a chceli by sme ho slávnostne spustiť. Teraz sa vyskúša a potom sa oficiálne spustí, aby sme aj ľudí upovedomili, že už je tu a že zvoní,“ doplnil miestny farár s neskrývanou radosťou.„Zvon bol prasknutý, musel sa z veže zložiť, previezť do našej zvonárskej dielne v Liptovských Sliačoch. Prasklina sa vybrúsila a zazvarila. Celá oprava trvala do dvoch mesiacov,“ prezradil Bystrík Ivák.

Zvonársku dieľňu Albín Ivák založil ešte Bystríkov otec v roku 1965, od roku 2010 zvony nielen opravujú, ale aj vyrábajú. Majster zvonár prezradil, že zvon z veže kostola svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom patrí medzi modernejšie zvony. „Je to modernejší zvon. Mal prasklinu, ktorá sa musela vybrúsiť, pomocou chemikálie sa zisťovalo pokiaľ siaha a následne sa zazvárala. Zvonu sa tak prinavrátil hlas ktorý mal predtým,“ doplnil zvonársky majster a prezradil, čo je pri oprave zvonov to najdôležitejšie. „Nahrievanie a chladnutie zvona pri zváraní je to najhlavnejšie, čo musí človek vedieť, lebo by mohol všetko pokaziť,“ uzavrel a pustil sa s partiou do presúvania zvona zo zeme do veže. O tom, že sú majstri vo svojom fachu, svedčí aj fakt, že zvon bol už o necelú hodinku na svojom mieste.

Zvon Panna Mária, pomocnica kresťanov

- zvon má priemer okolo 100 centimetrov, výšku meter a pol

- váha je okolo 600 kilogramov

- pri vsádzaní cez úzke okno na veži kostola museli majstri zvonári presúvať zvon s milimetrovou presnosťou