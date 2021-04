Konflikt medzi Českom a Ruskom sa stupňuje: Rázna reakcia z Moskvy

Česká republika v diplomatickom konflikte s Ruskou federáciou koná na objednávku a nemá to nič spoločné s diplomaciou, vyhlásil vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová.

"Na takéto správanie je jednoducho objednávka. Nemá to nič spoločné s ničím, čo súvisí so zdravým rozumom, pragmatizmom a diplomaciou. Práce na objednávke prebiehajú, pretože inak nie je možné vysvetliť logiku týchto krokov, uviedla podľa agentúry TASS Zacharovová. Podľa nej sú komentáre Prahy k vyšetrovaniu výbuchov v Českej republike "bezuzdnou protiruskou rétorikou" a sú v rozpore s princípmi zákona. Nejde o vyhlásenia týkajúce sa vyšetrovania, ide o súbor fráz, ktoré sú z hľadiska vyšetrovania a zákona nezmyselné a ktoré sa potom okamžite vyvrátia," dodala hovorkyňa.

Česká republika vyzvala v stredu Rusko, aby do štvrtka 12.00 h SELČ umožnilo návrat všetkých 20 vyhostených zamestnancov českej ambasády v Moskve. V opačnom prípade vyhostí ďalších pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. To by znamenalo odchod približne 60 ruských diplomatov, uviedol spravodajský server Novinky.cz.

Moskva takto reagovala na sobotňajšie vypovedanie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Česko sa rozhodlo vyhostiť ruských diplomatov v súvislosti s výbuchmi v areáli muničného skladu vo Vrběticiach z roku 2014, z ktorých sú dôvodne podozriví dvaja ruskí agenti. Vyhostení zamestnanci ruskej ambasády sú podľa českých úradov napojení na ruské tajné služby.