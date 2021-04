Nabádajú slovenské firmy zamestnancov k očkovaniu? Čo ukázal prieskum

Tri štvrtiny zamestnávateľov na Slovensku nechávajú rozhodnutie o očkovaní, respektíve neočkovaní proti ochoreniu COVID-19, plne na rozhodnutí svojich zamestnancov.

Neznamená to však, že je im to ľahostajné. Viac ako polovica z nich chce zamestnancov aktívne podporovať a motivovať, aby sa zaočkovať dali. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ČSOB v spolupráci s agentúrou Datank na vzorke 400 podnikateľov a firiem na Slovensku.

Firmy a zamestnávatelia by sa radi na urýchlení tempa očkovania ich zamestnancov aj aktívne podieľali, a to najčastejšie formou spolupráce s očkovacím centrom. Touto cestou by chcela ísť tretina veľkých firiem, aj pätina živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 50-tisíc eur.

V priemere každý siedmy zamestnávateľ by chcel zabezpečiť očkovanie priamo v priestoroch pracovísk. Logicky, častejšie túto možnosť preferujú väčšie firmy, pre ktoré je táto možnosť najefektívnejšia.

Až 40 % zamestnávateľov zároveň uviedlo, že pre pandémiu boli nútení pozastaviť výrobu alebo prevádzku. Ďalších 59 % oslovených podnikateľov a firiem muselo pre pandémiu výrobu alebo prevádzku obmedziť. Iba 20 % firiem zatiaľ nemuselo nijako reagovať.