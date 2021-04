Počet ponúk, ktoré nevyžadujú príchod na pracovisko, enormne narástol: V ktorých profesiách je ich najviac?

Počet pracovných ponúk, ktoré vôbec nepožadujú príchod na pracovisko, rastie.

Potvrdzuje to analýza portálu Profesia.sk. Dva roky dozadu uverejnili zamestnávatelia za prvý štvrťrok 184 pracovných ponúk na prácu na diaľku, za prvé tri mesiace tohto roku to už bolo 1 156. Vyšší počet ponúk na teleprácu či domácku prácu dopĺňa podľa Profesie tiež zvýšený výskyt ponúk, v ktorých zamestnávatelia síce ponúkajú prácu, ktorá je viazaná na jedno miesto, spoločnosti však upozorňujú na možnosť využívania benefitu práce z domu. Kým pred koronou bolo takýchto ponúk asi 7 percent, dnes je to 13,4 percenta.

„Protipandemické opatrenia ukázali firmám, že produktivita pri práci na diaľku nemusí byť zlá," konštatuje portál. Najviac možností na prácu na diaľku pritom prvý štvrťrok 2021 priniesol v informačných technológiách. Po IT nasledujú telekomunikácie, prekladateľstvo, marketing či žurnalistika. Spomedzi konkrétnych pozícií je telepráca aktuálne dostupná najmä pre programátorov, softvérových inžinierov, systémových administrátorov či ďalších IT špecialistov. Dostupné sú však aj ponuky na obchodných zástupcov či manažérov, administratívnych pracovníkov, marketingových špecialistov a účtovníkov.