Medik Miroslav sa postavil zoči-voči pandémii: Od dištančného vzdelávania priamo do MOMky

Videl, rozhodol sa a okamžite nastúpil! Neoceniteľné skúsenosti z praxe a tréning na krízové situácie si počas pandémie odskúšal medik Miroslav (24) z Topoľčian.

Miroslav sa rozhodol ísť do prvej línie, a to do mobilného odberového miesta (MOM) v nemocnici Nemocnice AGEL Bánovce. ,,Videl som inzerát na webovej stránke ,,Sme pripravení“ a keďže som bol v tom čase kvôli dištančnej forme výučby hlavne doma a mal som viac voľného času, rozhodol som sa túto prácu skúsiť,“ hovorí mladík, ktorý študuje 4. rok medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako dopĺňa v rozhovore s medikom tlačová hovorkyňa AGEL SK Martina Pavliková, v budúcnosti by sa rád venoval internej medicíne.

Pandémia priniesla aj v jeho prípade mnohé nevyspytateľné momenty. ,,Strach som mal hlavne prvých pár dní, keď už po pár dňoch vojak, s ktorým som tam pracoval, ostal covid pozitívny. Časom som si ale zvykol a strach zmizol,“ uvádza s tým, že jeho celodenná práca bola vždy v overale, respirátore a s ochranným štítom. ,,Podľa toho, kde ma aktuálne bolo treba, som pracoval ako administrátor na antigénových testoch a PCR testoch a odoberal som vzorky tiež na antigénových aj PCR testoch,“ vysvetľuje budúci lekár.

Návrat do MOMky Otvoriť galériu Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto Do MOMky sa vrátil až po niekoľkých mesiacoch. ,,Bolo to paradoxne v čase, kedy sa blížil termín očkovania a ja som si začínal uvedomovať, aká smola by bola nakaziť sa práve teraz,“ hovorí študent medicíny. Mal šťastie, koronavírus sa mu vyhýba. ,,Určite mi táto skúsenosť dala veľa. Videl som, ako funguje nemocnica, spoznal som nových zaujímavých ľudí, našiel si nových priateľov, naučil sa lepšie komunikovať s pacientmi a pracovať pod tlakom,“ vypočítava všetky pozitíva tejto negatívnej pandémie.

Skutočnou skúškou boli hlavne rôznorodí pacienti. ,,Niektorí boli naozaj milí, občas aj zábavní, iní zas naopak veľmi nepríjemní. V pamäti mi utkvela spomienka na jednu staršiu pani, ktorá vo vestibule nemocnice čakala na sanitku. Vojak, ktorý tam vtedy so mnou pracoval, jej išiel kúpiť čaj, pretože bolo dosť chladno a ona čakala už dlhšie. Pani toto gesto dojalo a rozhodla sa vojakovi dať za ten čaj 5 eur, ten ich samozrejme v žiadnom prípade nechcel prijať. Akurát, že aj pani bola v tomto veľmi neoblomná a tak vznikla situácia, pri ktorej staršia pani v ruke s 5 eurovkou naháňala vojaka po vestibule nemocnice,“ dodáva so smiechom medik.

Pomoc všetkých medikov si vážia aj v nemocnici. ,,Je to neoceniteľná pomoc, veľa sa naučili, skúsili, je to skvelý štart do života zdravotníka, keď ich zoceľuje reálny život a pandémia. Verím, že z nich budú dobrí lekári,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce Mina Bobocká. Od začiatku pandémie v nemocnici pomáhali celkovo traja medici.