Taliansko uvoľňuje opatrenia: Reštaurácie a bary otvárajú za prísnych pravidiel

Talianska vláda predstavila v stredu plán postupného uvoľňovania obmedzení proti šíreniu koronavírusu.

Tento proces bude trvať od pondelka 26. apríla do leta. Napísala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA. Rím plánuje v blízkej budúcnosti zaviesť aj koronavírusový pas na cestovanie v rámci Talianska. Doklad známy ako "zelený pas" umožní napríklad ľuďom, ktorí boli úplne zaočkovaní, cestovať do oblastí, kde je zvýšené riziko nákazy, oznámila vláda po zasadnutí.

Taliansko znovu zavádza biele a žlté zóny na označenie oblastí s nízkym alebo miernym stupňom šíriacej sa infekcie, vyplýva z nového vládneho nariadenia k pandémii. V zónach klasifikovaných ako žlté môžu reštaurácie a bary obsluhovať hostí usadených vo vonkajších priestoroch na obed a na večeru už od 26. apríla. Vnútorné priestory však musia zostať zatvorené. Divadlá, kiná a koncertné sály sa tiež môžu otvoriť, ale počet účastníkov bude obmedzený.

Plavárne v žltých zónach sa môžu takisto otvoriť, a to od 15. mája. Veľké športové podujatia sa môžu konať od 1. júna, hoci budú obmedzené iba na vonkajšie akcie s maximálne 1000 divákmi. Začiatkom júna budú otvorené aj fitnescentrá. Od 1. júla sa znova budú môcť konať zhromaždenia a opäť sa otvoria zábavné parky.

V platnosti však zostane nočný zákaz vychádzania, a to od 22.00 h do 05.00 h. Nedávno sa proti tomuto opatrenia zdvihla vlna odporu napríklad zo strany majiteľov reštaurácií. Celoštátny pas, umožňujúci cestovanie do vysoko rizikových zón klasifikovaných ako červené alebo oranžové, je novinkou. V pase majú byť detaily ako negatívne testy na koronavírus nie staršie než 48 hodín alebo záznam o prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných šesť mesiacov.

Európska únia tiež plánuje "zelený pas" na medzinárodné cestovanie, pričom tieto doklady budú v Taliansku uznávané, informovala vláda v Ríme. Počty prípadov nakazených v Taliansku, krajine so 60 miliónmi obyvateľov, sa v posledných týždňoch zlepšujú. Úrady zaznamenali v stredu takmer 14 000 nových infekcií a 364 úmrtí za posledných 24 hodín.