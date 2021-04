Kotleba prehovoril so synčekom Ľudkom na kolenách: Prečo som ho zobral z Egypta

Marian Kotleba priletel v utorok z Egypta spolu so synom Ľudkom.

Chlapec predtým žil v africkej krajiny so svojou mamou šesť mesiacov. Kotlebova exmanželka Frederika tvrdí, že ho jeho otec zobral na Slovensko bez jej dovolenia. Šéf ĽSNS nahral video na Facebook a so synom na kolenách povedal svoj pohľad na vec.

Tvrdí, že nazývať jeho návrat so synom únosom, je hlúposť. „Malý bol v Egypte vkuse šesť mesiacov, pretože odišiel tam vtedy som ja mal tú akože koronu. Keďže tu všetci v panike v opatreniach, mali v hlavách dosť chaos, tak vtedy som svoje vlastné dieťa nemohol ani zaniesť do škôlky, tak som ho poslal po starkej do Egypta za svojou mamou," hovorí.

,,Ale po šiestich mesiacoch, keď vám dieťa každý druhý deň povie v telefóne ,ocko kedy prídeš, lebo ja už chcem ísť na Slovensko´, tak to už sa nedalo vydržať a už sme to museli nejako vyriešiť a preto sme už konečne na Slovensku spolu, však?" obrátil sa šéf ĽSNS na malého syna, ktorý súhlasne prikyvoval.

Po prílete z Egypta je Kotleba so synom v izolácii. ,,Sme druhý deň v karanténe, akurát keď malý oslavuje 5 rokov, už je z neho veľký chlap, a keď dokončíme toto video, ideme to spolu trošku osláviť," odkázal Kotleba a ukázal tortu a darčeky pre Ľudka.