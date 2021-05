Jirko Blatný (28), ktorého rukami prešlo už mnoho slovenských celebrít, žije so svojím priateľom Michalom Dlhopolcom (27) v dedine neďaleko Trnavy. Do rodinného domu sa presťahovali z paneláka, pretože obaja túžili mať záhradu, kde si každý deň doprajú rannú kávu a po práci si oddýchnu v lone prírody. Nahliadnite spoločne s nami do ich kráľovstva.