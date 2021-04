Kuriéri budú doručovať Mačku vo vreci

Pandémia koronavírusu značne poznačila aj drobných lokálnych výrobcov, ktorí sa venujú domácej produkcii poctivých potravín a výrobe užitočných doplnkov. Tie predávali najmä na trhoch, jarmokoch, ale aj ako pouliční predajcovia.

O zákazníkov nemali núdzu, pretože čoraz viac slovenských kupujúcich uprednostňuje kvalitné potraviny, ako aj výrobky „z dvora“ či originálne kúsky oblečenia, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu. Všetko však zmenila pandémia koronavírusu. Ulice stíchli, jarmoky sa zrušili a poctiví slovenskí producenti zostali nielen bez svojich zákazníkov, ale aj bez pomoci a podpory zo strany kompetentných.

Tak ako predajcom chýbajú ich zákazníci, tak zákazníkom chýbajú predajcovia s ich kvalitnými lokálnymi výrobkami. „Pravidelne som navštevovala Dobrý trh. Toto podujatie bolo pre mňa malým sviatkom. Výbornú atmosféru dotvárali príjemní predajcovia s vynikajúcim a kvalitným tovarom, poctivými výrobkami, ktoré lahodili oku aj chuti. Dobrý trh bol pre mňa aj miestom príjemných stretnutí s mojimi kamarátmi a blízkymi, pri zvuku dobrej hudby a poctivých koláčov, so šálkou dobrého bylinkového čaju z ručne zbieraných bylín,“ hovorí Jana (32) z Bratislavy.

Aj keď sa situácia týkajúca sa pandémie pomaly zlepšuje, môže sa kedykoľvek zvrtnúť. Preto treba byť stále opatrný a dodržiavať hygienické odporúčania. Ak vám chýbajú kvalitné lokálne výrobky a poctivé potraviny, zastavte sa na prvom pocovidovom Dobrom trhu na Panenskej v Bratislave už 24. apríla.

Tí, ktorých pandémia doslova uväznila doma, si môžu tiež odkrojiť trošku z atmosféry trhu. Organizátori prišli s unikátnou myšlienkou Dobrého trhu onlajn. Ako to funguje? Kliknite na www.dobrytrhonlajn.sk a objednajte si Mačku vo vreci.

Otvoriť galériu Zdroj: Slovak Parcel Service

Čo by to bolo za Mačku vo vreci, ak by sme vám prezradili, čo ukrýva. Prezradíme však, že ide o vrece domácich produktov – od pečiva, vína, syrov až po bylinky, ktoré vypestovali malí poctiví slovenskí výrobcovia. Tí sa združujú a predávajú svoje výrobky prostredníctvom komunity Dobrý trh. Áno, sú to tí, ktorí v dôsledku pandémie prišli načas nielen o svojich zákazníkov, ale aj o značnú časť svojich príjmov. Podporte ich kúpou Mačky vo vreci.

Vašu Mačku vo vreci vám zadarmo doručí kuriér najväčšej kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service. Práve spoločnosť Slovak Parcel Service sa spojila s organizátormi Dobrého trhu a podporila unikátnu myšlienku Dobrého trhu onlajn. Na vlastné náklady rozdistribuuje všetky objednávky z e-shopu a spoľahlivo ich doručí ich zákazníkom.

„Slovak Parcel Service ako zodpovedná firma vždy rád pomôže tým, ktorí to potrebujú. Chápeme, že situácia v súvislosti s pandémiou bola pre mnohých malých výrobcov náročná, preto sme sa rozhodli, že ich podporíme aspoň takouto formou. Kvalitné domáce výrobky si musíme udržať na Slovensku a lokálnych predajcov čo najviac podporiť,“ povedal Ján Ťurek, konateľ Slovak Parcel Service.