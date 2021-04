Hokejisti Zvolena postúpili do finále play off: Slovan poslali domov v piatom zápase

Hokejisti HKM Zvolen sa stali prvými finalistami Kaufland play off Tipos extraligy.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V piatom semifinálovom dueli zvíťazili na domácom ľade nad HK Slovan Bratislava 2:1 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:1.Zvolenčania nastúpia vo finále proti víťazovi série medzi Michalovcami a Popradom.

Do zvolenskej zostavy sa vrátil kapitán Puliš, hosťom chýbal Petráš, ktorého rieši disciplinárna komisia. Prvá tretina patrila domácemu tímu, vytvoril si niekoľko vyložených šancí, ale nedokázal pokoriť Gudlevskisa v bránke. V úvode na ňom pohoreli z dvoch metrov Viedenský a Kelemen, potom zblízka Bondra, z dorážky Mikúš a individuálne sa nepresadil ani Kolenič.

Za Slovan sa pokúšal skórovať z medzikružia v pätnástej minúte Zigo, ale za Rahmom miesto puku skončila Tibenského hokejka a vzápätí 'belasí' nevyužili početnú výhodu. Naopak v oslabení mohol skórovať Kelemen.Na začiatku stredného dejstva mali Zvolenčania obrovskú možnosť ísť do vedenia.Pri vyrovnanom pomere síl na ľade mohol chybu Rahma potrestať Rapáč, puk tesne minul bránku.

V 31. minúte sa v početnej výhode Slovana nepresadil voľný Urbánek z kruhu, na opačnej strane stroskotali na gólmanovi hostí už v plnom počte Bondra, McPherson a Viedenský. Skóre sa napokon menilo počas presilovky bratislavského tímu. O'Donnell síce dve príležitosti nevyužil, avšak Gašpar sa parádne trafil z kruhu. Stav 0:1 trval len niečo cez minútu, pretože Meliško vystrelil od modrej a Stupka puk tečoval s prispením Maiera za prekvapeného lotyšského brankára. Na prestávku teda išli oba tímy za nerozhodného stavu 1:1.

Domáci v tretej tretine už hrali bez zraneného Zuzina. Mali prevahu, no nedokázali ju pretaviť do vedúceho gólu. Na Gudlevskisa najprv nevyzreli McPherson a Stupka. Úspešná nebola ani presilovka a v nej šance McPhersona a Viedenského. Tlak Zvolena pokračoval aj v nasledujúcich minútach, no puk medzi žrde nedokázali dostať postupne Nuutinen, Tibenský, Mikúš a Stupka. Slovan ožil až v závere, Rahma skúšal pokoriť najmä Ranford a pár sekúnd pred koncom riadneho hracieho času i Harris, ale vylámali si 'zuby'.

Pod Pustým hradom sa teda predlžovalo a hneď v úvode extra času hostia nevyužili presilovku. Po nej sa domácemu tímu ponúklo prečíslenie so zakončením Bondru, Gudlevskis bol proti. Rozuzlenie mohli privodiť bratislavskí útočníci Bortňák a Zigo, nepresadili sa v stopercentných príležitostiach, vychytal ich švédsky gólman v drese HKM. Rozhodnutie privodil po chybe v defenzíve 'belasých' v 68. minúte Nuutinen. Mal veľa priestoru pred bránkou, neukvapil sa a pohodlne zakončoval. Zvolen tak dostal do finále.

5. semifinále TEL:

HKM Zvolen - HC Slovan Bratislava 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 39. Stupka (Meliško, Puliš), 68. Nuutinen (Puliš) - 38. Gašpar (Meszároš, O'Donnell). Rozhodovali: M. Korba, Snášel ml. - Stanzel, Šoltés, vylúčení na 2 min: 5:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, zmeny: 44. Jedlička za Zuzina (Zvolen), bez divákov.

Zostavy:

Zvolen: Rahm - Kotvan, Betker, Meliško, Ivan, Kubka, Hraško - Kelemen, J. Mikúš, R. Bondra - Nuutinen, Puliš, McPherson - Stupka, Viedenský, Zuzin (44. Jedlička) - Kolenič, Tibenský, Marcinek

Slovan: Gudlevskis - Ališauskas, Sersen, Maier, Brodzinski, Štajnoch, Meszároš, J. Valach - Ranford, Zigo, Šišovský - B. Rapáč, Bortňák, T. Matoušek - Gašpar, Harris, O'Donnell - Lukošík, Urbánek, Kundrík