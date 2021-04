Tottenham po vyhadzove Mourinha slávi víťazstvo: Southampton zdolali po obrate

Futbalisti Tottenhamu Hotspur vyhrali v dohrávke 29. kola anglickej Premier League nad Southamptonom 2:1.

Vydarenú premiéru v pozícii trénera domácich absolvoval Ryan Mason, ktorý nahradil v pondelok prepusteného Joseho Mourinha.

Tottenham nebodoval naplno v predchádzajúcich troch ligových súbojoch, ale proti Southamptonu dokázal v závere otočiť skóre vo svoj prospech. Hostia viedli po polhodine hry zásluhou Dannyho Ingsa, v 60. minúte vyrovnal na 1:1 Gareth Bale. Štvrťhodinu pred koncom síce gól Heunga-Mina Sona neplatil pre ofsajd, ten istý hráč však v 90. minúte premenil pokutový kop, nariadený až na základe systému VAR, a zariadil triumf Tottenhamu.

Spurs sa v tabuľke vyšvihli na šiestu priečku o skóre pred obhajcu titulu FC Liverpool, ktorý má zápas k dobru. Southampton je štrnásty.

Rayn Mason, ktorý zasadol na lavičku Tottenhamu po Josem Mourinhovi, zažil vydarenú premiéru. "Nemal som možnosť hovoriť s Mourinhom, ale je to skvelý tréner a ja mu prajem len to najlepšie. Futbal je šialený šport. Veľa som toho zažil ako hráč. Musel som sa vysporiadať s veľa vecami, mal som vážne zranenia, bojoval som o život, vrátil som sa späť, ukončil som kariéru a teraz trénujem tento skvelý klub. Milujem futbal, aj keď ho už nehrám, no baví ma byť na tomto mieste. Skutočnosť, že som trénerom tohto klubu a že som dostal túto možnosť je pre mňa veľkou cťou," uviedol na tlačovej konferencii nový tréner Spurs.

Premier League - dohrávka 29. kola:

Tottenham Hotspur - FC Southampton 2:1 (0:1)

Góly: 60. Bale, 90. Son (z 11m) - 30. Ings