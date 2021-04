Koalícia nedala na odborníkov: Veľké zmeny od pondelka! Na tlačovke udrelo do očí aj niečo iné

Ideme ďalej! Koalícia sa dohodla, že sa od pondelka budú otvárať ďalšie prevádzky aj napriek tomu, že konzílium odporúčalo ešte týždňové zdržanie.

Od 26. apríla si tak ľudia budú môcť posedieť na terasách reštaurácií či zacvičiť vo fitnescentrách. Zároveň sa otvárajú viaceré ročníky škôl, v piatich okresoch už bude možné poslať do tried aj študentov stredných škôl. Koho všetkého sa týkajú zmeny?!

Slovensko sa v súčasnosti malo otvárať podľa COVID automatu, no koalícia sa dohodla na jeho zmenách. Slovensko totiž zostáva v bordovej fáze ako doteraz, no od pondelka sa uvoľňujú terasy aj fitnescentrá, čo malo byť až v červenej fáze.

„Konzílium odborníkov hovorí, aby sme boli ostražití. Adresovali nám konkrétne obavy a pohľady na možný vývoj pandémie, súvisí to s tým, že sú tu riziká s vývojom posledných dní, keď stúpa reprodukčné číslo, no stále je pod jednotkou. Je dôležité, aby sme ju neprekročili a začalo opäť klesať,“ prízvukuje premiér Eduard Heger. Po rokovaní s koaličnými partnermi aj hlavným hygienikom Jánom Mikasom však uviedol, že sa dohodli na istom uvoľnení napriek tomu, že Slovensko sa nepresúva do červenej fázy COVID automatu, kde sú aj kiná či divadlá.

„Konzílium odporúčalo, aby sme vydržali ešte týždeň s presunom z bordovej do červenej fázy. My sme na to prihliadali, ale dve veci, ktoré vyskočili ako posun kvôli zodpovednému správaniu, sme do tohto uznesenia zapracovali. Od pondelka príde k uvoľneniu terás reštaurácií podľa usmernení hlavného hygienika. Otvoria sa tiež fitnescentrá, kde bude povolených 6 ľudí,“ dodal Heger.