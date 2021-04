Maria dostala kanvicu a vtedy to odštartovalo: Šialené, ako vyzerá jej dom!

Kreativita jej rozhodne nechýba. Maria Alison (29) zo Sunderlandu si v roku 2019 kúpila dvojdom. Šialené, čomu sa venuje posledné dva roky.

Ako píše Daily Mail, Maria mala jasnú predstavu ohľadom svojho bývania. Nemienila žiť len tak v hocijakom dome. Ona chcela skutočný ružový palác. Za týmto cieľom si tvrdo išla, no investovala do toho nemalé peniaze. 29-ročná Britka vrazila do svojho rozprávkového kráľstva 10 000 libier (11576,66 eur). Táto suma zahŕňa iba platby za väčšie polôžky, takže konečne výdavky môžu byť ešte vyššie.

Všetko to začalo nevinne, keď ako svadobný dar dostala od nevlastného otca Michaela Heslopa ružovú kanvicu a hriankovač. Maria tým bola unesená a ihneď začala uvažovať. Dom vyzdobila odtieňoch ružovej a zlato-ružovej. V tomto farebnom nápade ju podporil aj partner Aaron Mordey (30), ktorý si napríklad kvôli tomu zadovážil ružovú motorku. "Aaron si najprv myslel, že je to vtip, ale teraz si sem stále nosí kamarátov, aby im ukázal ružový dom," povedala Maria.

Najzvláštnejšie je, že ona nikdy nebola na takéto babské veci. Vždy ju veľmi zaujímali autá, no ružová farba mala odjakživa špeciálne miesto v jej srdiečku. „Celá časť môjho šatníka je teraz venovaná iba ružovej farbe - nenosím ju každý deň, ale mám jej naozaj veľa,“ povedala.

Ďalšou zaujímavosťou je, že všetko si robia sami. Maria a Aaron si nikdy nenajali maliarov. Jenoducho si zapnú video na YouTube a sledujú, čo treba robiť. Hoci nikdy nič také predtým neskúšali, ide im to výborne. Aj keď riešia každý detail, jedna izba nie je ružová. Aaron sa nedokázal zmieriť s tým, že by spálňa pre psov bola tejto farby.

Mladá žena má ale ďalšie veľké ambície. Svoje výtvory zvereňuje na facebookovej stránke, ktorá je tiež v ružovej farbe. Keďže sa ľuďom páči jej vkus, prečo teda nepredať nejaké veci. „Veľmi ma to baví, takže by som nakoniec chcela, aby bol web mojou prácou na plný úväzok, ale tieto veci si vyžadujú čas," uviedla Maria. Všetky plány jej momentálne prekazil lockdwon, a tak má chvíĺku prestávku. Povedala, že ešte rozhodne neskončila, no ružovej by možno už aj stačilo.