Turisti sa majú na čo tešiť, zo Sabinova prejdú až do Poľska: Opevnenie opravia za 850 000 €

Zvyšky hradieb a bášt v Sabinove opravia za 850-tisíc eur.

Ak by stredoveké opevnenie nezrekonštruovali, mohlo by sa zrútiť a ohroziť okoloidúcich. Navyše, mesto by prišlo o historickú pamiatku a kultúrne dedičstvo. Pre zvýšenie turizmu nadväzujú spoluprácu s Poľskom, pričom sa dohodli na prepojení starej turistickej trasy, bývalej hradbovej cesty.

Opevnenie Sabinova vzniklo v 16. storočí. V rámci prvej etapy obnovy na ňom zachraňujú fasádu od Námestia slobody po Ružovú ulicu. „Náznakovo sa obnoví zaniknutá bašta a čiastočne i zrekonštruovaná bašta za Centrom sociálnych služieb,“ informoval hovorca radnice Juraj Vrábel.

Z dôvodu opráv museli uzavrieť uličku od Námestia slobody smerom na Ružovú ulicu. Sabinovčania si od rekonštrukcie historických pamiatok sľubujú zvýšenie cestovného ruchu.

Sabinov má v záujme zatraktívniť mesto aj pre zahraničných návštevníkov. Preto spolupracuje s poľským mestom Muszyna, kde v rámci rovnakého projektu zrenovujú zámok a vznikne tam galéria.

„Zámerom je aj vytvorenie podmienok na prepojenie starej turistickej trasy zo Sabinova do Muszyny. Ide o bývalú hradbovú cestu. Má prilákať ľudí, aby vo väčšej miere navštevovali pamiatky v oboch mestách,“ ozrejmil dôvody rekonštrukcie hovorca Vrábel, ktorý verí, že výsledok poteší domácich i turistov.

Stredoveké opevnenie

• Celková dĺžka hradieb kedysi merala 1,4 km.

• Komplex pozostával zo 16 bášt a 7 m vysokých a 2 m hrubých múrov so strieľňami.

• Dodnes sa zachovalo 6 bášt a hradobný múr s dĺžkou takmer 500 m.