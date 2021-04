V Bernátovciach zaočkovali stovku bezdomovcov: Museli ich nútiť do AstraZenecy?

Dostal sa na nich rad. Košický samosprávny kraj (KSK) rozbehol výjazdovú očkovaciu jednotku a ako prvým pichli vakcíny klientom útulku a nocľahárne Oáza v Bernátovciach pri Košiciach. Vedúci zariadenia, farár Peter Gombita (64), svojich zverencov nenútil, aby sa dali zaočkovať, sami chceli. A ich záujem bol enormný.

Košická župa spustila v stredu prevádzku mobilnej očkovacej služby. Určená je najmä pre ľudí s obmedzenou mobilitou či osoby z marginalizovaných komunít, ktoré majú sťažený prístup do očkovacích centier. Prvou zastávkou bol útulok a nocľaháreň v Bernátovciach.

„Toto zariadenie sociálnych služieb má 259 klientov. Ide o ľudí bez domova, ktorí majú sťažený prístup k vakcínam, sami sa nevedia registrovať na očkovanie, mnohí sú imobilní, či majú pridružené ochorenia,“ konkretizoval predseda KSK Rastislav Trnka. Očkovanie obyvateľov tohto zariadenia je nevyhnutné, pretože sa v ňom združuje veľa ľudí, a tak rastie riziko nákazy. V zariadení sa dalo zaočkovať približne 100 klientov.

„Za posledný rok malo COVID-19 asi 60 ľudí od nás, z toho piati zomreli. Pomôže nám to vrátiť sa do zabehnutých koľají a vo väčšej miere ochrániť zdravie týchto ľudí. Čakali sme mesiac, ďakujem kraju, že nám túto službu poskytol,“ uviedol rímskokatolícky farár a riaditeľ zariadenia Peter Gombita. „Sú to títo ľudia, ktorí chodia po kontajneroch a stretávame sa s nimi na ulici. Musíme sa všetci chrániť navzájom,“ dodal farár s tým, že klientov do podania látky od AstraZenecy nenútil. „Sám som bol zaočkovaný dvakrát. Žijem tu medzi nimi, videli ma, ako som to zvládol. Osobne vnímam, že vakcinácia je najlepší spôsob, ako chrániť seba aj druhých,“ uzavrel Gombita.

Ladislav Bodnár (60)

- Robím to aj pre svoje zdravie. Nebojím sa, že by som sa v zariadení nakazil, väčšinu času trávim vonku.