Jozefa takmer zabil zbabelý chrapúň: Chcem ťa poprosiť o jedno, vyzýva ho dokaličený muž

Prihlási sa vinník? Jozef (21) z Levíc mal pred veľkonočnými sviatkami cestou do práce škaredú nehodu. Pred otca dvojmesačného Jakubka sa v ľavotočivej zákrute vynorili tri autá v protismere. Všetkým sa úspešne vyhol, no pred posledným musel vybočiť ešte viac na krajnicu, kde dostal šmyk a vpálil do traktora.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami. Vodič, ktorý nehodu zavinil, z miesta činu ušiel.

Mala to byť posledná zmena pred veľkonočnými sviatkami. Jozef (21) išiel skoro ráno do práce v Nitre. Jazdu mu spríjemňovali myšlienky na predĺžený víkend s dvojmesačným synčekom Jakubkom a jeho láskou Kristínou (22). Plány mu však prekazila hrozivá nehoda s niekoľkotonovým traktorom, za ktorú nemohol, čo potvrdila aj polícia. Tvrdý náraz prežil len so šťastím.

„Vo štvrtok 1. apríla o 5.30 ráno som sa druhýkrát narodil. Mal som autonehodu medzi Lapášom a Nitrou. Tešil som sa do práce, keďže to bol posledný deň v týždni. Nemohol som sa dočkať predĺženého víkendu s priateľkou a dvojmesačným synčekom,“ zaspomínal na deň, keď takmer prišiel o život. „Prešiel som popod diaľničný most a prechádzal som ľavotočivú zákrutu. Oproti išiel traktor, ktorý obiehali 3 osobné autá cez plnú čiaru! Mal som smrť v očiach. Zareagoval som šliapnutím na brzdu a strhol auto na krajnicu,“ opísal inštinktívny manéver.

Takmer mu to vyšlo. Prvé a druhé auto prešlo. No vodič tretieho auta to zaklincoval. „Musel som sa vyhnúť čelnej zrážke, a tak som to stiahol ešte viac ku krajnici. Podarilo sa mi vyhnúť čelnej zrážke, no na kraji cesty som dostal šmyk a predkom som to napálil do kolesa traktora,“ spresnil dramatické udalosti.

Vinník ani nezastavil

Tretí šofér, ktorý na plnej čiare v zákrute predbiehal traktor a zavinil Jozefovu nehodu, ani nezastavil. „Nemal si ani toľko slušnosti v sebe, aby si zastavil, a radšej si zbabelo ušiel! Vidieť si to musel, keďže sa to stalo hneď v blízkosti teba a bola to rana... Chcem ťa poprosiť o jedno, ak toto náhodou čítaš. Uvedom si, že som to nemusel sťahovať na kraj, mohol som ísť vo svojom pruhu, mohli sme sa čelným nárazom trafiť a nemuseli sme tu byť obaja! Tak maj toľko slušnosti v sebe a prihlás sa,“ vyzýva Jozef zbabelého vodiča, ktorý nehodu zavinil.

Muži zákona však už prípad intenzívne vyšetrujú, a zdá sa, že sú na dobrej stope. „Máme kamerové záznamy. K dopravnej nehode došlo tak, že vodič jazdiaci na osobnom motorovom vozidle Škoda Octavia po ceste I/51 179 km v smere na Nitru reagoval na oproti prechádzajúce vozidlá tak, že sa stiahol na pravú stranu, pričom dostal šmyk zišiel a čelne sa zrazil s protiidúcim traktorom Jonh Deere. Prípad je v štádiu objasňovania,“ potvrdila Viktória Borloková, policajná hovorkyňa v Nitre.

Otec malého Kubka čaká na ďalšiu operáciu. „Mám tržné poranenie sleziny, zlomenú kľúčnu kosť, pomliaždenie hrudníka, poranenia ruky a vytrhnutý kolenný kĺb. To mi budú operovať,“ uzavrel.