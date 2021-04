V Michalovciach prišli počas play off so skvelým nápadom: Hokejisti si ho nevedia vynachváliť

Skvelý nápad! Žiadny dídžej, ktorý púšťa hudbu počas každého prerušenia z reprákov, ale živí hudobníci v hľadisku.

Klávesista Róbert Hvostaľ (28) a gitarista Michal Minda (25) sa počas tohtoročného play-off Tipos extraligy starajú v michalovskej aréne o hudobný sprievod. Ich prácu si pochvaľujú aj samotní hokejisti, ktorí majú na dosah historický postup do finále.

V tom, čo je v zámorskej NHL už roky tradíciou, sa stali na Slovensku priekopníkmi práve v Michalovciach. Vedenie klubu sa totiž rozhodlo spestriť tohtoročné play-off v ich aréne živým hudobným sprievodom počas jednotlivých súbojov.

„Dostali sme ponuku od michalovského klubu a veľmi radi sme ju obaja prijali, keď­že sme aj veľkými hokejovými fanúšikmi. Takýto živý hudobný sprievod funguje už roky v NHL, ale u nás je to novinka. Máme odsledované práve zápasy zo zámoria, kde je klávesista, teda organista neodmysliteľnou súčasťou zápasov,“ povedal na úvod pre Nový Čas hudobník Róbert Hvostaľ, ktorý si zoznam pesničiek či zvučiek pripravil spoločne s parťákom.

Veria vo finále

„Snažíme sa počas prerušení hrať veci, aby hráčov nabudili a korenšpondovalo to aj s daným priebehom na ľade. Samozrejme, že aj samotní hráči si môžu vybrať, čo by chceli od nás počas zápasu počuť,“ pokračoval klávesista Robo, ktorý verí, že Michalovce zvládnu semifinále s Popradom a zahrajú si historické finále o titul.

„Bola by to paráda, držíme chalanom palce, aby sme im mohli zahrať aj majstrovskú pesničku,“ dodal na záver. Aj hráčom sa živá hudba počas play-off Tipos extraligy páči a tento nápad kvitujú. „Je to oživenie a naozaj skvelý nápad. Škoda, že nie sú v hľadisku fanúšikovia, bolo by to ešte efektnejšie,“ vyjadril sa útočník Michaloviec Marek Bartánus.