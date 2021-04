Roman Bomboš je známy moderátor a rádiový spíker. Málokto však o ňom tuší, že je aj scenáristom úspešnej súťažno-zábavnej relácie Čo ja viem, na príprave ktorej sa podieľa od jej druhej série. Jeho hlavou tak už prešlo viac ako 5000 otázok, vďaka čomu je poriadne nadupaný vedomosťami. O to viac je prekvapivý fakt, že on sám by si do súťažného kresla nesadol. A prezradil aj dôvod!