Herečka Kristína Svarinská pôsobí ako krehké žieňa, ani ona však nemá problém uťahovať si samej zo seba. Svedčí o tom aj fakt, že prijala pozvanie do šou Boris a Brambor, kde dokonca prežila aj vtipné intro, ktoré si pre ňu Valábik s Gáboríkom pripravili. Reč sa však zvrtla aj na vzájomné doberanie sa oboch pánov, ktoré sem tam berú poriadne z ostra. Príležitost rypnúť si však využila aj krásna herečka. Ako to dopadlo? To sa dozviete v našom videu, nenechajte si však ujsť celú epizódu šou Boris a Brambor v piatok o 22.25 na Jednotke.