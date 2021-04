Všetko je jasné už pred koncom: Jeden pár v šou Svadba na prvý pohľad sklamal aj expertov

Takto nejako by sa dala charakterizovať úspešnosť druhej série vzťahovej šou Svadba na prvý pohľad.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Sociálny experiment sa na obrazovkách Markízy zavŕši síce až najbližší piatok, ale už teraz možno s veľkou istotou skonštatovať, ktoré budú pokračovať a ktoré to zabalili. Bližšie sme sa o celej veci porozprávali s matchmakerkou Dianou Fabiánovou (41).

Veronika a Adam

Po očarení katastrofa

Otvoriť galériu Veronika a Adam Zdroj: TV Markiza

Chvíľku sa zdalo, že Veronika s Adamom budú ukážkovým párom. Počas svadobného obradu od seba nevedeli odtrhnúť oči a neskôr ani ústa. Prvá kríza, po ktorej sa ich vzťah začal podobať na nekonečnú tichú domácnosť, však nastala už na dovolenke. Ich svety do seba skrátka narazili príliš prudko. „Ich párová dynamika bola ako oheň a voda. Bolo tu isté zacyklenie, ale iného typu než u Vierky a Michala, no ktoré im neumožnilo vidieť, že sa treba nadýchnuť a snažiť sa pozrieť na to s odstupom, akoby očami toho druhého. Nebrať hneď veci osobne, lebo zámer nemusel byť zlý,“ myslí si D. Fabiánová, podľa ktorej boli často príčinou problémov vzájomné nedorozumenia. „Mňa však veľmi zamrzeli Adamove ostré slová na adresu Veroniky na spoločnej večeri. Myslím, že si naplno neuvedomil, čo jej nimi spôsobuje, ako ju zraňuje. Bolelo ma to za ňu. Aj sa mi to zdalo nezaslúžené.“